Rusko z požadavků neslevilo, míní Lipavský. Okamura si přeje zintenzivnění jednání

„Otázkou je, co bude obsahem dohody a o čem ten telefonát byl. Teď po nástupu Trumpa jsou zahájena mírová jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině mezi USA a Ruskem. To vnímám jako pozitivní posun,“ sdělil Okamura, který zároveň zkritizoval EU, že si za tři roky nedokázala s Ruskem sednout k „mírovému stolu“.

Dodal, že to, „co víme, je, že americký prezident i ministr obrany (Pete) Hegseth řekli, že Ukrajina by neměla být členem NATO“. Oba vrcholní představitelé USA podle Okamury rovněž prohlásili, že „návrat Ukrajiny do hranic před rokem 2014 (kdy Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a vyvolalo válku na Donbase – pozn. redakce) nevidí jako reálný“.

Sledovat český zájem

Podle Lipavského je potřeba sledovat český zájem. „Abychom nenesli důsledky dohody na ose Washington–Moskva. Musíme pokračovat v tom, co děláme – proto se bavíme o navyšování výdajů na obranu, jak nadále posilovat Ukrajinu – i vojensky,“ vypočítal ministr s tím, že napadená země „musí být dobře vyzbrojena“. Na dlouhý hovor Putina s Trumpem se prý snaží dívat i s ohledem na dostupné informace „střízlivě“.

Ukrajina by dle Lipavského měla uhájit svoji suverenitu jako samostatná země, která může mimo jiné rozhodovat o tom, s kým uzavře vojenskou alianci. „Rusové mají opačný cíl – zničení ukrajinské státnosti, její porobení. Proto hovoříme o ruském imperialismu. Každý vnímáme realitu okupace Krymu, ale neznamená to, že pokud tuto realitu vnímáme, musíme anexi Krymu uznat,“ upozornil Lipavský. Dodal, že pokud by k tomu došlo, otevřelo by to potenciálně celou řadu dalších konfliktů v Evropě i jinde.