Ukrajina do NATO nevstoupí, řekl Trump při jednání se Starmerem

27. 2. 2025 Aktualizováno před 18 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , BBC , The Independent , New York Times

Ke vstupu Ukrajiny do NATO nedojde, řekl podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump při jednání s britským premiérem Keirem Starmerem. Šéf Bílého domu ale zároveň informoval, že cesta k mírové dohodě pokročila. Starmer dodal, že je nutné zajistit, aby dohoda nebyla porušena. Trump také prohlásil, že nevěří, že by ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského někdy nazval diktátorem. Učinil tak přitom v minulém týdnu.

„Prezident Zelenskyj za mnou přijede v pátek ráno. A podepíšeme opravdu velmi důležitou dohodu pro obě strany, protože nás to skutečně dostane do té země,“ řekl Trump, zřejmě s odkazem na potenciální aktivity amerických podniků na Ukrajině. Dodal, že dohodu lze považovat za „pojistku“ pro Kyjev.

Spojené státy v pátek uzavřou s Ukrajinou velmi důležitou dohodu, řekl americký prezident Donald Trump, který po Kyjevu požaduje podíl na ukrajinském nerostném bohatství. Také naznačil, že zatím nechce mluvit o tom, kdo by dohlížel na případný mír na Ukrajině. Vyjádření přišla při setkání Trumpa s britským premiérem Keirem Starmerem, informují světové agentury.

Trumpova administrativa opakovaně tvrdí, že Evropa by měla převzít hlavní odpovědnost za svou obranu a zvýšit na ni výdaje. Americký prezident také chce, aby Evropa byla tím, kdo poskytne bezpečnostní záruky Ukrajině v rámci dohody o ukončení války s Ruskem.

Různé názory na zbrojení a válku na Ukrajině

Trump dlouhodobě kritizuje evropské země za nedostatečné výdaje na obranu a nově přišel s požadavkem, aby na ni členské státy NATO vynakládaly alespoň pět procent HDP. Varuje, že pokud členské státy nezaplatí, Spojené státy jim v případě napadení nepomohou.

Krátce předtím, než Starmer odletěl do Washingtonu, oznámil plán vlády zvýšit výdaje na obranu. Podle původního očekávání měla země na obranu vydat 2,3 procenta HDP v roce 2027. Starmer však oznámil zvýšení výdajů na 2,5 procenta HDP a nejpozději v roce 2034 na tři procenta HDP. Navýšení by mělo Velkou Británii vyjít na 17 miliard dolarů do roku 2027 (zhruba 400 miliard korun).

Oba státníci se také liší v pohledu na ruskou agresi na Ukrajině. Spojené státy odmítají Ukrajině posílat zbraně a pomoc, pokud s nimi nepodepíše dohodu o těžbě vzácných nerostných surovin. Odmítly také Rusko označit jako agresora a z války viní napadenou Ukrajinu. Naopak britský premiér 16. února prohlásil, že je připraven vyslat na Ukrajinu vojáky, pokud to bude zapotřebí, a podepsal další balíček pomoci pro zemi, která se už tři roky brání ruské agresi.