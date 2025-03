OKD ukončí těžbu s rezervou osm miliard. Pokryje likvidaci dolu i odstupné

Pro technickou likvidaci Dolu ČSM bude OKD potřebovat šest set zaměstnanců, kteří budou schopni udělat potřebné útlumové práce. Potrvá přibližně tři roky. OKD na likvidaci dolu vynaloží 3,3 miliardy korun.

Sikora řekl, že v následném období by firma chtěla zaměřit své úsilí jednak na příležitosti, které zná a kterým rozumí, například pokračovat v míchání uhelných směsí. „Máme k tomu zařízení, máme k tomu lidi, dokážeme, a už jsme si to i vyzkoušeli, nakoupit uhlí na světovém trhu a to uhlí posléze přeměnit na produkt, který by zákazníci potřebovali, jednak pro elektrárny, jednak pro teplárny,“ řekl ředitel.