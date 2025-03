Tetování může být spojené s rakovinou, naznačuje studie na dvojčatech

Dvojčata, která byla tetovaná, měla větší pravděpodobnost vzniku rakoviny než ta, jež se takto nezdobila, ukázala vědecká studie. Podle vědců to platilo zejména u těch, která měla tetování větší než plocha dlaně. Tetovací barva totiž nezůstává jenom na místech, kam ji tatér dá, a její částečky mohou migrovat do lymfatických uzlin, kde se hromadí.

Tetování je věcí estetiky, sebevyjádření, někdy i náboženských důvodů. Nový výzkum se podíval na to, jestli nemůže existovat nějaká souvislost mezi tetováním a vznikem rakoviny kůže – vědce zajímalo, jestli najdou nějaký rozdíl mezi tetovanými a netetovanými dvojčaty, která jsou pro srovnávání ideální.

Tetování by mělo být v principu bezpečné: tetovací inkousty, které se k tomuto účelu používají, by se měly dostat jen do kůže. Jenže to není realita: barvivo se tělem přemisťuje a proniká i do dalších míst, včetně lymfatických uzlin. Ty jsou přitom důležitou součástí imunitního systému, který pomáhá bojovat s infekcemi a filtrovat škodlivé látky z těla.