Vědci laserem rekonstruovali staletí stará tetování mumií

Mezinárodní tým vědců poprvé pomocí laserů odkryl tetování stovky let starých mumií v Peru. Paprsky odhalily nesmírně složité vzory. Až doposud nebylo možné si tuto uměleckou formu původních obyvatel Ameriky prohlédnout. Nový objev podle autorů ukazuje, jak vysoká byla úroveň dovedností tamních umělců.

Tetování patří mezi nejstarší známé formy lidského umění, jako forma uměleckého vyjádření existuje prokazatelně už nejméně pět tisíc let. To nejstarší se našlo na těle slavného ledového muže Ötziho, který zemřel v Alpách mezi Rakouskem a Itálií kolem roku 3300 před naším letopočtem. S vysokou pravděpodobností se ale tetovalo mnohem, mnohem dřív. Jenže to věda neumí – respektive až doposud neuměla – zjistit. Měkké tkáně se nejrychleji rozkládají, samotné tetování přitom bledne a mizí.

Věda studovala potenciální starověká a pravěká tetování pomocí infračervených paprsků, ty ale většinou odhalí jenom skvrny a nedokáží rozpoznat jemnou strukturu a podobu obrazů na kůži.