„Je suis Marine,“ reagoval Orbán na rozsudek nad Le Penovou

Italský vicepremiér Matteo Salvini, který šéfuje protiimigrační straně Liga, verdikt soudu označil za vyhlášení války ze strany Bruselu.

Rozsudek nad Le Penovou odsoudil také současný lídr Národního sdružení Jordan Bardella. „Není to jen Marine Le Penová, kdo byl nespravedlivě odsouzen: byla popravena francouzská demokracie,“ napsal na síti X politik, který se nyní podle Reuters i stanice BBC nejspíše stane kandidátem strany do prezidentských voleb v roce 2027. Neteř Le Penové a krajně pravicová politička Marion Maréchalová podle Reuters řekla, že jediný důvod, proč byla politička odsouzena, je to, že byla na cestě k vítězství.

„Spravedlnost je spravedlnost“

Předsedkyně francouzských zelených Marine Tondelierová naopak uvedla, že Le Penová si musí odpykat svůj trest, je podle ní jako každý jiný člověk. „Spravedlnost je spravedlnost. Paní Le Penová je politička, která požaduje tvrdé soudnictví. Respektujte tedy soudní systém,“ vyzval šéf komunistů Fabien Roussel.

Sama Le Penová verdikt zatím nekomentovala, večer by měla podle AFP poskytnout interview stanici TF1.