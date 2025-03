Soud uznal Le Penovou vinnou v kauze zpronevěry peněz EU

Le Penová v pondělí po příjezdu k soudu podle Reuters s novináři nemluvila. Už dříve prokurátory obvinila z toho, že usilují o její politickou smrt. „Soudci rozhodují o životě a smrti našeho hnutí,“ řekla politička nedělníku La Tribune Dimanche. Obžalovaní tvrdili, že peníze byly použity oprávněně a obvinění příliš úzce definují, co parlamentní asistenti dělají, napsala agentura.

Politolog: Možný otřes pro francouzskou politickou scénu

Jestliže Le Penová nebude moci v prezidentských volbách 2027 kandidovat, podle politologa Michela Perottina z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy to značně zahýbe francouzskou politickou scénou. „Le Penová je v současné době jedna z velkých favoritek, ne co se týče prezidentského mandátu jako takového, ale určitě jako člověk, který se může dostat do druhého kola,“ míní.