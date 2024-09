„Jsem klidná.“ Le Penová u soudu odmítla zpronevěru unijních peněz

Obžalovaným za zneužití veřejných prostředků hrozí až deset let vězení a pokuta milion eur (25,2 milionu korun). Další hrozbou je i trest zákazu ucházet se po dobu deseti let o volené veřejné funkce, což by bylo zásadní zejména pro Le Penovou, která chce v roce 2027 opět kandidovat na prezidentku Francie.

„V případě, že by byla odsouzena třeba na dva roky, tak by kandidovat sice mohla, ale s velkým škraloupem. Takže je to pro ni proces velmi důležitý,“ objasnil zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. „V případě, že bude Le Penová a další odsouzeni, může to znamenat výrazný otřes na francouzské politické scéně, protože Národní sdružení je nejsilnější politickou stranou současnosti,“ upozornil zpravodaj s tím, že Francie proces sleduje s „mimořádným zájmem“.

V kauze takzvaných fiktivních zaměstnanců jsou Le Penová a další podezřelí, že z evropských prostředků vypláceli mzdu zaměstnancům, kteří ve skutečnosti pracovali pro Národní frontu, jak se její strana tehdy jmenovala. Kauza se týká let 2004 až 2016, kdy byla Le Penová poslankyní Evropského parlamentu.

Na seznamu podezřelých jsou osoby zvolené do EP za Národní frontu, jejich parlamentní asistenti a externí spolupracovníci strany. Obviněných je 25, na seznamu nově kvůli špatnému zdravotnímu stavu není Jean-Marie Le Pen a bývalý europoslanec Jean-François Jalkh.

Evropský parlament, občanská strana sporu, odhadl svou finanční ztrátu na tři miliony eur (75,5 milionu korun), ale bude požadovat jen dva miliony (50,4 miliony korun), neboť strana již jeden milion vrátila. RN ale odmítá, že by vrácení prostředků bylo uznáním viny.