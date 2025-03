Francie se obává Trumpových cel na evropský alkohol

Francie do USA vyváží téměř polovinu vín z celé Evropské unie, jen loni tam dopravila lihoviny v přepočtu téměř za sto miliard korun. Trumpem navrhovaná cla by cenu za lahev ztrojnásobila a export tak výrazně snížila.

„Máme občas chuť bouchnout pěstí do stolu“

„Když vidíme, co se ve světě děje, máme občas chuť bouchnout pěstí do stolu,“ komentoval senátor pro ČT. Trumpa označil za nevyzpytatelného. Eskalaci ale nepředpokládá. „Myslím, že je nutné zachovat klid. Co se stane zítra? Co Trump zítra udělá? Ve své podstatě je nepředvídatelný. Na daně změnil svůj názor už pětkrát.“

Padesátiprocentní evropská cla na americkou whiskey by měla vstoupit v platnost prvního dubna. Odvetné kroky může vyhlásit Trump hned vzápětí.