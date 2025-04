Putin a Witkoff jednali o obnovení přímých rozhovorů Kyjeva a Moskvy

Jednání podle Ušakova sblížilo postoje Moskvy i Washingtonu nejen v otázce Ukrajiny, ale také u řady dalších mezinárodních témat. Putin a Witkoff se setkali ve chvíli, kterou Trump označil za klíčovou v diplomatické snaze ukončit válku Ruska proti Ukrajině, kterou rozpoutalo v únoru 2022 svou plnohodnotnou invazí.

Server Axios před dvěma dny napsal, že americký návrh mírového plánu, podle kterého by USA de iure uznaly ukrajinský poloostrov Krym za součást Ruska a de facto také okupované části Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti, vznikl poté, co Witkoff před týdnem jednal s Putinem. Ten nabídl Witkoffovi podle informací deníku Financial Times zastavení ruské invaze na současné frontové linii.