K jednání o příměří v rusko-ukrajinské válce zamířili do Londýna nižší činitelé

„Jsme připraveni postupovat co nejkonstruktivněji – stejně, jako jsme to dělali dříve, abychom dosáhli bezpodmínečného příměří, po němž bude následovat nastolení skutečného a trvalého míru,“ uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X po telefonátu s britským premiérem Keirem Starmerem, přiblížil server The Kyiv Independent (KI).

„NATO není na stole“

Kellogg nedávno řekl televizi Fox News, že „NATO není na stole“. Tím vyloučil, že Washington v rámci mírové dohody zvažuje případný vstup Ukrajiny do Aliance.

Kyjev opakovaně prohlašuje, že neuzná ruskou okupaci žádného ukrajinského území, včetně Krymu. Pokud by se potvrdil návrh USA, jak o něm napsal The Wall Street Journal, tak by to znamenalo dramatický posun od desetileté politiky Washingtonu. Zároveň by to bylo v rozporu s mezinárodním právem, které považuje anexi z roku 2014 za nezákonnou, zdůraznil server KI.