Zelenskyj chce odstoupit od dohody o nerostech, prohlásil Trump

Zelenskyj minulý týden v pátek řekl, že návrh dohody se od původního zcela liší a že Ukrajina nepřijme dohodu, která by ohrozila její integraci do Evropské unie.

„Pokouší se vycouvat z dohody o vzácných zeminách. Pokud to udělá, bude mít jisté problémy, velké, velké problémy," řekl Trump o Zelenském. Zmínil se také o jeho snahách, aby Ukrajina vstoupila v budoucnu do Severoatlantické aliance. „Chce být členem NATO, nikdy ale členem NATO nebude. Chápe to.“

Očekávaný podpis dohody o americkém podílu na ukrajinském nerostném bohatství zhatila na konci února roztržka mezi Trumpem a Zelenským v Oválné pracovně Bílého domu. V novém návrhu USA požadují od Ukrajiny všechny příjmy z přírodních zdrojů, dokud by Ukrajina nesplatila veškerou americkou vojenskou pomoc, a to i s úroky ve výši čtyř procent ročně, napsala v uplynulém týdnu agentura Reuters. Ukrajinská média k tomu uvedla, že by to narušilo ekonomickou suverenitu země a mohlo ohrozit cestu Ukrajiny do EU.