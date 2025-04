Americké návrhy Ukrajině obsahují možné uznání ruské anexe Krymu, píše WSJ

Spojené státy tlačí na Ukrajinu, aby tento týden odpověděla na řadu návrhů administrativy prezidenta Donalda Trumpa, jak ukončit ruskou válku. Podklady obsahují ústupky Rusku včetně možného uznání nelegální ruské anexe Krymu z roku 2014 ze strany USA či vyloučení členství Ukrajiny v NATO, píše The Wall Street Journal s odkazem na nejmenované západní představitele.

Návrhy byly podle západních představitelů nastíněny v důvěrném dokumentu, který ve čtvrtek v Paříži předložili vysocí představitelé Trumpovy administrativy svým ukrajinským protějškům. Washington je sdílel také s vysokými evropskými představiteli, uvádí WSJ.

USA nyní čekají na odpověď Kyjeva, která by měla přijít na setkání amerických, ukrajinských a evropských zástupců v Londýně koncem tohoto týdne, píše WSJ. Poté, pokud by došlo ke sblížení amerických, evropských a ukrajinských pozic, by návrhy mohly být předány Moskvě.

Kromě případného uznání ruské anexe Krymu Washingtonem a vyloučení členství Kyjeva v NATO obsahují návrhy také vytvoření neutrální zóny v okolí Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny, které by mohlo být pod americkou kontrolou, dodává WSJ.

Seznam amerických návrhů neobsahuje další ruské požadavky jako uznání čtyř dalších částečně okupovaných ukrajinských regionů za ruské či výrazné oslabení ukrajinské armády. Nevylučuje ani západní vojenskou podporu Kyjevu či rozmístění evropských vojáků na Ukrajině.