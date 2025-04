Trump nevyloučil, že by mírové rozhovory o Ukrajině mohly být zastaveny

ČTK,

ČT24

, gla,

den

18. 4. 2025 Aktualizováno před 32 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24

Americký prezident Donald Trump

Prezident USA Donald Trump v pátek naznačil, že USA zastaví mírové rozhovory, pokud Rusko nebo Ukrajina budou příliš ztěžovat uzavření dohody, napsala agentura Reuters. Šéf Bílého domu podle agentury AP také prohlásil, že se jednání dostala do kritické fáze a také že s ním nikdo nemanipuluje, pokud jde o snahy konflikt ukončit. V podstatě tak potvrdil dřívější slova ministra zahraničí USA Marca Rubia, který se vyjádřil v podobném duchu.

Trump podle Reuters novinářům konkrétně sdělil, že se Spojené státy přestanou pokoušet ukončit (ruskou) válku na Ukrajině, pokud Moskva nebo Kyjev příliš ztíží zastavení konfliktu. Zároveň ale poznamenal, že nechce říct, že odchází od jednacího stolu a vyjádřil přesvědčení, že stále existuje slušná šance na ukončení konfliktu, poznamenala agentura. Rubio přitom již dříve v pátek před odletem z Paříže uvedl, že Spojené státy ukončí úsilí zprostředkovat mír mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud během několika dní nebude jasné, že je možné válku zastavit. USA podle Rubia musí od Ruska i Ukrajiny vědět, že o mír stojí. „Jinak máme řadu dalších priorit,“ podotkl. Válku rozpoutalo Rusko plnohodnotnou invazí na Ukrajinu v únoru 2022. Trump se od svého lednového nástupu do úřadu snaží jednat s oběma stranami, zatím však neúspěšně. Kyjev již dříve bez podmínek souhlasil s americkým návrhem na celkové příměří. Moskva se takto jasně nevyjádřila, ale opakovaně uvedla, že s myšlenkou souhlasí, zároveň si však klade podmínky. Hovoří například o zrušení některých západních sankcí před ukončením bojů. Washington podle zjištění agentury Bloomberg předložil spojencům návrhy na uzavření mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou, včetně náčrtu podmínek pro ukončení bojů a zmírnění sankcí vůči Moskvě v případě trvalého příměří. Návrh by fakticky zmrazil válku v současných frontových liniích, přičemž ukrajinská území, která nyní Rusko v rozporu s mezinárodním právem okupuje, by zůstala pod kontrolou Moskvy. Kyjev by se rovněž musel vzdát svých snah o vstup do NATO, píše agentura.

Americký viceprezident JD Vance podle agentury Reuters řekl, že USA jsou ohledně ukončení ruské války na Ukrajině stále optimistické. „Protože se konají jednání, nebudu je předčasně hodnotit, ale cítíme optimismus, že budeme moci, doufejme, tuto válku, velmi brutální válku, ukončit,“ prohlásil. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury Reuters řekl, že jednání s Američany jsou „docela komplikovaná, protože téma rozhodně nepatří k těm snadným“. Tvrdí, že Rusko chce konflikt vyřešit a zajistit své vlastní zájmy a je otevřené dialogu. Podle Kremlu určitý pokrok v jednání o míru nastal. Lipavský: Ukrajina návrh přijala, Rusko zbaběle útočí Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) v reakci na Rubiovy výroky upozornil, že Ukrajina už před měsícem přijala americký návrh na příměří. Rusko místo toho dál páchá zbabělé útoky na civilisty, napsal na síti X. K příspěvku připojil část svého středečního vystoupení na CNN Prima News, ve kterém zmínil, že Rusko zatím nevyužilo žádnou možnost v rámci kroků předložených Spojenými státy. „Je jasné proč. Rusové si myslí, že stále mohou dosáhnout svých cílů,“ míní. Evropa se podle Lipavského aktuálně připravuje na všechny varianty včetně mírového uspořádání. „Ale do té doby budeme dál podporovat Ukrajinu, aby se ruskému teroru mohla bránit,“ podotkl. „Celé to od začátku působí tak, že Trumpa Ukrajina nezajímá. A nikdy nezajímala. Ani životy Ukrajinců, ani udržení mezinárodního řádu,“ reagoval na Rubiovy výroky na síti X europoslanec Jan Farský (STAN). Jediné, co podle něj Trump na Ukrajině vidí, je byznys a zdroje pro USA. „A pro ty si od první chvíle jde. Bez ohledu na lidské oběti, bez ohledu na mezinárodní právo,“ dodal.

Ukrajinistka: Rusko začalo válku a nehodlá ji ukončit „Mám takový pocit, že Spojené státy několik měsíců zjišťují to, co už víme dávno – to znamená, že Ruská federace začala válku a nehodlá ji ukončit,“ řekla v rozhovoru pro ČT24 ukrajinistka Lenka Víchová. Peskov v pátek podle agentury AFP sdělil, že třicetidenní částečné příměří týkající se útoků na energetiku uplynulo a Putin nevydal žádný nový pokyn. Podle Víchové se nic nemění, „protože ruská strana neustoupila od svých požadavků a bude válčit dál“. Upozornila, že Moskva nedodržovala moratorium týkající se úderů na ukrajinská energetická zařízení, což zmiňuje i server Meduza . „Během toho měsíce jsme byli svědky toho, že ruská strana měla uvolněné ruce a mohla ostřelovat a zabíjet ukrajinské civilisty,“ dodala Víchová.

10 minut Ukrajinistka Lenka Víchová o možném ukončení mírových snah USA (18. 4. 2025) Zdroj: ČT24

Trump během prezidentské kampaně prohlásil, že by mohl ruského vůdce Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského donutit přestat bojovat do 24 hodin po svém opětovném nástupu do Oválné pracovny 20. ledna. USA později tuto „lhůtu“ prodloužily na Trumpových prvních sto dnů ve funkci, které se završí 30. dubna. Rubio ve čtvrtek v Paříži jednal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a ministrem zahraničí Jeanem-Noëlem Barrotem, hovořil s nimi právě o ukončení ruské války na Ukrajině. Na schůzku přicestovali také britští a němečtí bezpečnostní poradci a ukrajinská delegace. Elysejský palác po jednání oznámil, že rozhovory byly výborné, pozitivní a konstruktivní. Rubio o obsahu jednání následně informoval ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.