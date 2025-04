Trump dá ohledně Ruska na Witkoffa, kterému chybí zkušenosti i znalosti

před 1 h hodinou | Zdroj: NY Times , Sky News , Forbes , Reuters , Wall Street Journal , Guardian , RBK-Ukraina , New Voice of Ukraine/Novoje vremja , Fox News

Lidé blízcí americkému prezidentu Donaldu Trumpovi mu radí, aby přitvrdil ve svém postoji k Rusku. Šéf Bílého domu však stále naslouchá hlasům o tom, že Moskva chce skutečně mír. Píše to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje z řad amerických činitelů. Ústřední postavou formující Trumpův přístup k ruské agresi je zřejmě jeho zvláštní vyslanec Steve Witkoff, kterému chybí zkušenosti s diplomacií i znalosti regionu a který ve svých vyjádřeních naskakuje na ruskou propagandu.

Investor a realitní developer Witkoff pochází z New Yorku, vystudoval politologii a práva a kariéru začal jako právník v oblasti nemovitostí. Pracoval v newyorské advokátní kanceláři Dreyer & Traub, později spoluzaložil realitní společnost Stellar Management a na konci 90. let pak vlastní společnost Witkoff Group, které podle údajů z roku 2019 patřilo přes padesát nemovitostí v USA i v zahraničí.

Právě dlouholeté přátelství s Trumpem dává obchodníkovi s realitami nyní tak velký vliv, píše The Guardian a dodává, že Witkoff nepatří k hnutí MAGA, ale je věrný Trumpovi osobně. K prezidentovi zůstal loajální i po útoku na Kapitol z 6. ledna 2021, po kterém se od Trumpa řada blízkých odvrátila, doplnil Axios.

Witkoff je realitním developerem, který před zahájením práce pro prezidenta Trumpa postrádal diplomatické zkušenosti. Někteří experti a američtí i další západní diplomaté se proto obávají, že Rusové těchto jeho nedostatků využijí, podotkl list The New York Times či agentura Reuters .

S Trumpem se zná téměř čtyřicet let, seznámili se v roce 1986. Trump byl tehdy klientem advokátní kanceláře, kde Witkoff pracoval. Kancelář dávala dohromady obchodní dohodu týkající se nemovitostí, v níž byl Trump zainteresován.

V noční přestávce během dlouhých jednání se oba potkali v provozovně občerstvení. „Musely být tři ráno, já věděl, kdo to je. On nevěděl, kdo jsem já,“ vzpomínal podle webu Forbes Witkoff, když v listopadu 2023 svědčil v jednom z Trumpových procesů, a vyprávěl, jak budoucímu prezidentovi koupil sendvič, protože Trump u sebe neměl žádné peníze.

Podporovatel v kampani a urovnávač sporů

Osm let se pak neviděli, ale v 90. letech se definitivně spřátelili. Začali spolu mimo jiné hrát golf na Floridě, kde oba žijí. Nespolupracovali sice na žádných realitních obchodech, ale Witkoff je zapojený do Trumpova kryptoměnového projektu World Liberty Financial.

V prvním Trumpově prezidentském období byl Witkoff členem skupiny pro boj s ekonomickými důsledky pandemie covidu-19. Během Trumpovy druhé prezidentské kampaně působil jako spolupředseda inauguračního výboru a urovnával spory s Trumpovými vnitrostranickými rivaly.