Tampony v Británii nesou stopy po pesticidu glyfosátu

Každá žena za svůj život použije průměrně 11 tisíc kusů menstruačních hygienických pomůcek. Ty ale nemusí být úplně bezrizikové, naznačují některé výzkumy z posledních let. Na problém teď upozornila britská studie.

Zprávu zveřejnily organizace Pesticide Action Network UK (Pan UK), Women's Environmental Network a Pesticide Collaboration. Výsledky označily za znepokojivé, zejména proto, že chemikálie se přes vagínu dostávají přímo do krevního oběhu. Vyhýbají se tak běžným obranným mechanismům, jež fungují za normálních okolností. I malé množství by tak mohlo vést ke zdravotním problémům.

Britský výzkum odhalil v menstruačních tamponech stopy po glyfosátu, což je pesticid, který se spojuje s několika zdravotními problémy včetně rakoviny. Výsledky naznačují, že by ho tam mohlo být až čtyřicetkrát více než v pitné vodě.

Glyfosát, který se používá po celém světě na ničení plevelů v zemědělství, se dostal do pozornosti lékařů, médií i odborníků na veřejné zdraví, když ho Světová zdravotnická organizace (WHO) před několika lety zařadila do kategorie látek „pravděpodobně karcinogenních pro člověka“. Další výzkumy ho spojují se vznikem Parkinsonovy choroby a několika dalšími zdravotními problémy.

Podle autorů studie se pesticid mohl dostat do tamponů z bavlny, z níž se tyto hygienické pomůcky vyrábějí. K pěstování této plodiny se totiž intenzivně využívají nejrůznější přípravky na hubení plevele. Glyfosát je tam podle zprávy proto, že Británie nemá žádný plán ani kontrolu těchto chemikálií v hygienických pomůckách. A to přesto, že už dříve se tam objevily stopy těžkých kovů, jako je olovo a arsen.