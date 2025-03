„Není náš typ.“ Putin odstavil Trumpova vyslance, uvádí NBC

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Keith Kellogg byl vyloučen z mírových rozhovorů poté, co Kreml prohlásil, že si jeho přítomnost nepřeje, uvádí NBC News s odkazem na americké a ruské činitele. Šéf Kremlu Vladimir Putin si myslí, že Kellogg je příliš nakloněný Kyjevu, sdělil jeden ze zdrojů.

„Keith Kellogg je bývalý americký generál, má příliš blízko k Ukrajině. Není náš typ, není kalibr, který hledáme,“ řekl ruský představitel NBC News.

Kellogg byl spoluautorem mírového plánu, který by zmrazil frontovou linii na Ukrajině, která se více než tři roky brání plnohodnotné ruské invazi, a na nějakou dobu i možnost vstupu Ukrajiny do NATO. Částečně by také zrušil sankce uvalené na Rusko. Jeho návrhy zároveň počítaly s pokračující vojenskou pomocí USA Kyjevu a silnými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu, aby se zabránilo další vojenské agresi ze strany Moskvy, píše Kyiv Independent.

Vyslanec USA koncem února navštívil Kyjev, kde jednal s ukrajinskými představiteli, neúčastnil se ale následných jednání americké delegace s Ruskem. Nejmenovaný americký představitel ale v komentáři pro Reuters připomněl, že Kellogg vyslal na poslední schůzku v Saúdské Arábii vysoce postaveného člena svého štábu Eliho Rosnera. Putinova výzva podle tohoto zdroje nebyla vyslyšena.