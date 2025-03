Německé strany se dohodly na schválení klíčového finančního balíku, píší média

Strany možné příští německé vlády, konzervativní CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), se podle německých médií dohodly se stranou Zelených na podpoře finančního balíku s penězi na obranu a investice do infrastruktury. Na základě kompromisu se má podle webů RND či Handelsblatt mimo jiné do fondu na boj s klimatickými změnami přesunout místo padesáti až sto miliard eur (2,5 bilionu korun). CDU/CSU a SPD potřebují hlasy Zelených, aby mohly opatření schválit ve Spolkovém sněmu dvoutřetinovou většinou.

CDU/CSU možného příštího kancléře Friedricha Merze únorové předčasné parlamentní volby vyhrála a k jednání o sestavení koaliční vlády přizvala sociální demokraty. V sondážních rozhovorech se strany dohodly mimo jiné na reformě takzvané dluhové brzdy, tedy ústavního opatření, které má bránit přílišnému zadlužování země. Obranné výdaje by pod ni spadaly jen do procenta hrubého domácího produktu (HDP) – v současnosti tedy asi do 44 miliard eur (1,1 bilionu korun). Vše nad tuto hranici by bylo možné financovat z půjček.

Strany se shodly také na vytvoření investičního fondu o objemu 500 miliard eur (12,5 bilionu korun), z nějž by se financovaly opravy silnic, železnic, mostů a energetické soustavy, ale i škol.