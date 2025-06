Izraelská armáda z Pásma Gazy přivezla těla dvou rukojmí

Devětapadesátiletý Jaakov byl unesen se svou partnerkou Meirav Talovou z jejich domova v kibucu Nir Oz během útoku teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023. Jeho synové Or a Jagil byli také uneseni, a to z nedalekého domu jejich matky. Talová a synové Jaakova byli propuštěni v listopadu 2023 během první výměny rukojmí za palestinské vězně. Jaakov byl při útoku 7. října 2023 zabit a izraelská armáda jeho smrt potvrdila v únoru 2024, napsal The Times of Israel.

Jagil poděkoval armádě, že přivezla do Izraele tělo jeho otce, a vyjádřil naději, že se z Pásma Gazy vrátí zbývající rukojmí, a to na základě dohody, která neohrozí izraelské vojáky.