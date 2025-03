Němečtí Zelení blokují klíčový finanční balík vznikající vlády

Poslanci Spolkového sněmu debatují v prvním čtení o finančním balíku, na kterém se při sondážních rozhovorech o sestavení nové vlády dohodly konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Na investice do obrany by se nově neměla vztahovat dluhová brzda, změnit by se měla ústava. Ke schválení balíku jsou však potřeba i hlasy strany Zelených, která opět odmítla změny podpořit.

CDU/CSU možného příštího kancléře Friedricha Merze únorové předčasné parlamentní volby vyhrála a k jednání o sestavení koaliční vlády přizvala sociální demokraty. V sondážních rozhovorech se strany dohodly mimo jiné na reformě takzvané dluhové brzdy, tedy ústavního opatření, které má bránit přílišnému zadlužování země.

Obranné výdaje by pod ni spadaly jen do procenta hrubého domácího produktu (HDP) – v současnosti tedy zhruba do 44 miliard eur (1,1 bilionu korun). Vše nad tuto hranici by bylo možné financovat z půjček. Strany se shodly také na vytvoření investičního fondu o objemu 500 miliard eur (12,5 bilionu korun), z nějž by se platily opravy silnic, železnic, mostů a energetické soustavy, ale i škol.

„Součástí změny je i to, aby spolkové země, které dosud podle dluhové brzdy nesměly vytvářet nové dluhy, měly možnost se zadlužovat o 0,35 procenta HDP. Spolkové země si to přejí, protože do infrastruktury, školství by chtěly více investovat,“ uvedl zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák.