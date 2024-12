„Nutíme vás bojovat s jednou rukou za zády,“ říká o pomoci Ukrajině Merz z CDU

„Řekl jsem to před několika týdny v německém Bundestagu: s těmito limity dosahu nutíme vaši zemi bojovat s jednou rukou svázanou za zády. To není naše pozice,“ nebral si před ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským servítky pravděpodobný budoucí kancléř Merz. Pod jeho vedením by Berlín svou štědrou podporu mohl podtrhnout také větší rozhodností a flexibilitou. To vše ale stojí a padá se silou mandátu, o kterém musejí rozhodnout němečtí voliči.