Německý kancléř Scholz nedostal důvěru poslanců

Německo má tedy nyní menšinový kabinet složený ze Scholzovy SPD a zelených, vláda je až do ustavení nového sněmu po volbách plně akceschopná.

Podle sobotního průzkumu agentury INSA by nyní volby vyhrála opoziční konzervativní unie CDU/CSU s jednatřiceti procenty hlasů. Na druhém místě by skončila Alternativa pro Německo (AfD) označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou stranu, která by dostala dvacet procent hlasů. Scholzova SPD by měla sedmnáct procent. Do parlamentu by se dostali ještě zelení s jedenácti procenty.