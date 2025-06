Vláda upravila kvóty pro pracovníky z ciziny. Více víz bude pro experty

„Novelizovali jsme nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o pracovní vízum a zaměstnaneckou kartu. U jedenácti zastupitelských úřadů se mění maximální počty, nebo se zavádějí nová pravidla. Cílem je zjednodušit a změnit strukturu zahraničních pracovníků, abychom dokázali přivézt do Česka vysoce kvalifikované pracovníky ze zahraničí, a to na úkor nízce kvalifikované pracovní migrace,“ řekl Fiala. Podle něj je důležité v takových krocích pokračovat a otevírat zaměstnavatelům možnost získat vysoce kvalifikované síly ze zahraničí. Premiér podotkl, že vláda už dřív kvóty navyšovala.

Novelu nařízení připravilo ministerstvo vnitra. Kvóty se týkají víz nad devadesát dnů pro lidi, kteří se zapojí do programů pracovní migrace. Ty cílí na vysoce kvalifikované zaměstnance, kvalifikované zaměstnance, vědecký personál či digitální nomády. V indickém Dillí zastupitelský úřad může teď za rok přijmout 24 žádostí. Polovina je pro vysoce kvalifikované a vědce, druhou polovinu tvoří takzvaná zbytková kvóta pro ostatní. Od července má přibýt 24 míst pro IT specialisty v programu pro digitální nomády. Získali by vízum za účelem podnikání. Vyřízení pobytového oprávnění má trvat nejvýš 45 dnů.

Zástupci firem zvýšení vítají, ale k vyřešení nedostatku pracovníků to nestačí, k tomu jsou podle nich třeba zásadnější úpravy. Pracovníky z ciziny, vyjma těch z Evropské unie, zaměstnává zhruba polovina podniků v tuzemsku. Nejčastěji v nich pracují Ukrajinci a Filipínci.