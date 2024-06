Vláda hodlá zajistit více peněz disidentům

Úprava zákona o zaměstnanosti a dalších předpisů se podle ministerstva práce zaměřuje hlavně na změny v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Další opatření se týkají mimo jiné postihů za umožnění nelegální práce a zastřené zprostředkování zaměstnání.

Žádost o osvědčení o odboji proti komunismu by za disidenty mohli nově s jejich souhlasem podávat jejich příbuzní, prospěšné organizace i šéf Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Mohlo by to usnadnit a urychlit dorovnávání disidentských důchodů do průměrné penze a rozšířit okruh těch, kteří ji pobírají.