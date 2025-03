Rusko předložilo USA seznam požadavků pro ukončení své války na Ukrajině

13. 3. 2025

Rusko předložilo Spojeným státům seznam požadavků, jimiž podmiňuje dohodu o ukončení svého tažení na Ukrajině a obnovení vztahů mezi Moskvou a Washingtonem. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje obeznámené s touto záležitostí. Zatím však podle ní není jasné, co přesně Moskva požaduje či zda je ochotna zahájit mírová jednání s Kyjevem ještě před souhlasem s jejími podmínkami.

Ruští a američtí představitelé jednali o podmínkách Moskvy při osobních i on-line rozhovorech v průběhu posledních tří týdnů, uvedly zdroje Reuters. Ruské požadavky přitom označily za obecné a podobné těm, které Kreml předkládal Ukrajině, Spojeným státům a Severoatlantické alianci už dříve. Podmínky Moskvy lze podle Jana Šíra z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy shrnout do dvou kategorií. Jednak vůči samotné Ukrajině: „To jsou konkrétně demilitarizace v ruském slovníku, tedy omezení ukrajinské armády tak, aby se nemohla případné agresi bránit. Dále se v ruském slovníku mluví o denacifikaci, to znamená výměně stávajícího ukrajinského vedení za loutky, které by byly podřízeny Moskvě, a uznání anexe šesti administrativních oblastí, které Rusko prohlásilo za své,“ popsal politolog s tím, že mezi ně patří Sevastopol, Krym, Doněcká, Luhanská, Záporožská a Chersonská oblast. Taky by Ukrajina podlé ruské představy měla omezit vztahy s třetími aktéry, aby neměla spojence v případě další ruské agrese.

9 minut Analytik Jan Šír k ruské agresi na Ukrajině (13. března 2025) Zdroj: ČT24

Článek pět jen s ruským souhlasem, chce Moskva Druhá kategorie ruských podmínek míří směrem k USA a NATO, což bylo obsaženo v Rjabkovově ultimátu z prosince 2021. „Tady se jedná o zejména efektivní uznání ruské sféry vlivu, které zahrnuje všechny státy postsovětského prostoru, kde by se NATO a USA zavázaly, že se nijak nebudou angažovat,“ dodal Šír. Druhým požadavkem Ruska v rámci této kategorie bylo rozštěpení NATO na státy dvou kategorií. „Jednak ty, které byly členskými zeměmi před rokem 1997 a na druhou kategorii, které přistoupily k Alianci po roce 1997, což je mimo jiné i Česká republika, a které by měly právo se bránit případné agresi a uplatnit článek pět pouze v případě, že k tomu dá souhlas Rusko,“ vysvětlil Šír. Zmínil také, že vstup Trumpovy administrativy do řešení bezpečností krize, je docela výrazný a razantní. „Trump donutil Ukrajinu k tomu, aby efektivně souhlasila se zmrazením konfliktu, což Rusku dává prostor, aby konsolidovalo svoji kontrolu na okupovaných územích, aniž by Ukrajina za to cokoliv hmatatelného dostala, ale ruské cíle jdou daleko za rámec zničení Ukrajiny,“ popsal Šír. Teď podle něj uvidíme, jakými podmínkami Rusko doplní svůj eventuální souhlas s návrhem na 30denní příměří.

Trump čeká na odpověď Putina Americký prezident Donald Trump nyní čeká na Putinovo vyjádření, zda bude souhlasit s navrhovaným okamžitým 30denním příměřím, které jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj v úterý po jednání delegací USA a Ukrajiny v saúdskoarabské Džiddě označil za první krok k mírovým rozhovorům. Ve středu Trump prohlásil, že v tomto směru obdržel pozitivní zprávy, a vyjádřil naději, že Putin návrh na klid zbraní stejně jako Zelenskyj přijme. Američtí představitelé jsou podle něj již na cestě do Ruska, aby tam o příměří vyjednávali.

Někteří američtí činitelé, zákonodárci a odborníci se nicméně obávají, že Putin, bývalý důstojník KGB, příměří ve skutečnosti využije k tomu, aby zintenzivnil svou snahu vrazit klín mezi USA, Ukrajinu a Evropu a zmařit jakékoli mírové rozhovory, dodal Reuters. „Věřím, že Donald Trump má ještě nástroje, které dokážou vyvinout tlak na Rusko,“ sdělil Jan Hornát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Nejsou to podle něj pouze sankce, ale i větší materiální a vojenská pomoc Ukrajině nebo možné útoky přímo na ruském území. „Což je jeden z posledních nejradikálnějších kroků ze strany Trumpovy administrativy, ale rozhodně to může být nátlak, který může do jisté míry zafungovat,“ míní amerikanista.

Studio ČT24: Amerikanista Jan Hornát k příměří na Ukrajině Zdroj: ČT24

Zpravodaj ČT v Rusku Karel Rožánek popsal, že reakce Moskvy jsou zatím takové, že se musí seznámit s detaily podmínek 30denního příměří, takže je předčasné mluvit o tom, jaký bude ruský postoj. „Rusové říkají, že preferují trvalý mír před příměřím a že jsou ochotni ke kompromisům, ale ne k věším ústupkům,“ uvedl Rožánek s tím, že podmínky jsou dlouhodobě stejné a nemění se. Rusko chce po Kyjevu kapitulaci, aby se Ukrajinci vzdali svého území a také případného členství v NATO, dodal.