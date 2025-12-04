Británie oznámila nové sankce proti Rusku kvůli dřívějšímu útoku novičokem


Británie oznámila nové sankce proti Rusku v souvislosti se zprávou o úmrtí ženy, která byla v roce 2018 otrávena nervově paralytickou látkou novičok. Londýn si zároveň předvolal ruského velvyslance ve Spojeném království, což zdůvodnil „pokračujícími nepřátelskými aktivitami“ Moskvy, informuje agentura Reuters.

V Salisbury na jihu Anglie byl 4. března 2018 v té době neznámou látkou zasažen bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal, který v Británii získal útočiště, a jeho dcera Julija. Dvojice byla v kritickém stavu hospitalizována, později se ale zotavila. Na konci června 2018 se v Amesbury, asi deset kilometrů od Salisbury, zhroutili a následně byli převezeni do nemocnice Charlie Rowley a Dawn Sturgessová.

Protiteroristická policie poté potvrdila, že pár byl také otráven novičokem. Otrávili se při manipulaci s kontaminovaným předmětem, asi nešťastnou náhodou. Podle médií šlo o uživatele drog. Sturgessová 8. července zemřela, Rowley byl z nemocnice propuštěn 20. července.

Operaci zřejmě schválil Putin

Bývalý soudce britského nejvyššího soudu Anthony Hughes, který předsedal vyšetřovacímu panelu, uvedl, že nade vší rozumnou pochybnost pokus o atentát na Sergeje Skripala v březnu 2018 provedli Rusové Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, kteří byli spolu se Sergejem Fedotovem členy tříčlenného týmu ruské vojenské rozvědky GRU. Všechna tato jména byla krycí.

Hughes dále uvedl, že podle závěrů vyšetřování operaci zřejmě schválil ruský prezident Vladimir Putin a že důkazy svědčící o tom, že se jednalo o útok ze strany ruského státu, „jsou drtivé“. Naopak důkazy o tom, že by někdo jiný měl zájem na usmrcení Skripala, podle Hughese nejsou.

Pár z britského Amesbury otrávila stejná látka jako Skripala, potvrdila Organizace pro zákaz chemických zbraní
Policista před baptistickým kostelem, kde se pohyboval otrávený pár

Putin je podle Hughese zároveň „morálně odpovědný“ za smrt Sturgessové, píše Reuters. Vyšetřování také dospělo k závěru, že útoku by nezabránilo ani posílení bezpečnostních opatření, jako například umístnění bezpečnostních kamer kolem domu Skripalových. Novičok byl do Salisbury přivezen v parfémovém flakonu Nina Ricci, Sturgessová podle vyšetřování přežít nemohla, jelikož se látkou nastříkala, aniž věděla, že jde o nebezpečnou zbraň.

Nervově paralytickou látku novičok označovanou svého času za nejmocnější chemickou zbraň světa podle ruského deníku Kommersant vyvinuli pracovníci ruského Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie (GNIIOChT) koncem 80. let minulého století. Dostali za ni prý Leninovu cenu, jedno z nejvyšších sovětských státních vyznamenání.

Navalnyj byl otráven, uvedla jeho žena
Hrob ruského opozičníka Alexeje Navalného

