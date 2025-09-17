Laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Alexej Navalnyj byl loni otráven, uvedla na Telegramu vdova po opozičním předákovi Julija Navalná. Dlouholetý kritik ruského vůdce Vladimira Putina zemřel loni v polovině února náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři. Jeho rodina a spolupracovníci už dříve tvrdili, že byl zavražděn. Podle ruských úřadů byla jeho smrt přirozená.
Navalnyj byl otráven, uvedla jeho žena
„V únoru 2024 se nám podařilo získat, přepravit za hranice a předat laboratoři jedné ze západních zemí Alexejovy biologické materiály,“ uvedla nyní Navalná. „Před několika měsíci jsem se dozvěděla, že výsledky jsou k dispozici a už dvě laboratoře ze dvou zemí nezávisle na sobě došly k závěru, že Alexej byl otráven,“ napsala jeho manželka.
Konkrétní jed nebo chemickou látku nezmínila. Ve svém příspěvku vyzvala k tomu, aby byly zveřejněny výsledky vyšetřování toho, „čím přesně byl otráven“.
„Občan Ruska byl zavražděn. Zavražděn na území Ruska. Veškeré důkazy se také nacházejí tam. Neexistují právní základy k zahájení a vedení trestního řízení v západních zemích,“ dodala.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v odpovědi na otázku CNN uvedl, že o prohlášení Navalné nic neví, a proto se k němu nemůže vyjádřit. Podle jeho slov to nemůže ovlivnit politickou situaci v Rusku ani pokusy o mírové urovnání v rusko-ukrajinské válce.
Putinův kritik
Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval Putinův režim, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 Navalnyj vrátil do Ruska, kde ho zatkli a v několika procesech odsoudili k dlouholetému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.
Loni v únoru zemřel náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii v Charpu na Sibiři ve věku 47 let. Podle slov Navalné se přesun do města připravoval dlouho – šéf Federální vězeňské služby Arkadij Gostěv kolonii navštívil dvakrát, a to v dubnu a prosinci 2023, tedy krátce předtím, než tam byl Navalnyj převezen. „Co ho (Gostěva) tak přitahovalo na této vzdálené, uzavřené kolonii s nejpřísnějšími podmínkami? Možná to, že tam nic a nikdo nezabrání dotáhnout věc do konce. A oni to dotáhli,“ prohlásila Navalná.
Ruské úřady přičetly Navalného smrt přirozeným příčinám. Navalného rodina a spojenci to odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu. Ruské úřady od jeho smrti zintenzivnily tažení proti jeho spojencům a členům rodiny, jako extremistku označily jeho vdovu Juliju, Navalného právníky odsoudily na roky do vězení. Navalná, která žije v exilu, po smrti svého muže slíbila, že bude pokračovat v jeho práci.