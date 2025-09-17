Navalnyj byl otráven, uvedla jeho žena


Laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Alexej Navalnyj byl loni otráven, uvedla na Telegramu vdova po opozičním předákovi Julija Navalná. Dlouholetý kritik ruského vůdce Vladimira Putina zemřel loni v polovině února náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři. Jeho rodina a spolupracovníci už dříve tvrdili, že byl zavražděn. Podle ruských úřadů byla jeho smrt přirozená.

„V únoru 2024 se nám podařilo získat, přepravit za hranice a předat laboratoři jedné ze západních zemí Alexejovy biologické materiály,“ uvedla nyní Navalná. „Před několika měsíci jsem se dozvěděla, že výsledky jsou k dispozici a už dvě laboratoře ze dvou zemí nezávisle na sobě došly k závěru, že Alexej byl otráven,“ napsala jeho manželka.

Konkrétní jed nebo chemickou látku nezmínila. Ve svém příspěvku vyzvala k tomu, aby byly zveřejněny výsledky vyšetřování toho, „čím přesně byl otráven“.

„Občan Ruska byl zavražděn. Zavražděn na území Ruska. Veškeré důkazy se také nacházejí tam. Neexistují právní základy k zahájení a vedení trestního řízení v západních zemích,“ dodala.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v odpovědi na otázku CNN uvedl, že o prohlášení Navalné nic neví, a proto se k němu nemůže vyjádřit. Podle jeho slov to nemůže ovlivnit politickou situaci v Rusku ani pokusy o mírové urovnání v rusko-ukrajinské válce.

Putinův kritik

Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval Putinův režim, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 Navalnyj vrátil do Ruska, kde ho zatkli a v několika procesech odsoudili k dlouholetému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

Loni v únoru zemřel náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii v Charpu na Sibiři ve věku 47 let. Podle slov Navalné se přesun do města připravoval dlouho – šéf Federální vězeňské služby Arkadij Gostěv kolonii navštívil dvakrát, a to v dubnu a prosinci 2023, tedy krátce předtím, než tam byl Navalnyj převezen. „Co ho (Gostěva) tak přitahovalo na této vzdálené, uzavřené kolonii s nejpřísnějšími podmínkami? Možná to, že tam nic a nikdo nezabrání dotáhnout věc do konce. A oni to dotáhli,“ prohlásila Navalná.

Ruské úřady přičetly Navalného smrt přirozeným příčinám. Navalného rodina a spojenci to odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu. Ruské úřady od jeho smrti zintenzivnily tažení proti jeho spojencům a členům rodiny, jako extremistku označily jeho vdovu Juliju, Navalného právníky odsoudily na roky do vězení. Navalná, která žije v exilu, po smrti svého muže slíbila, že bude pokračovat v jeho práci.

