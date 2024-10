„Nechci opustit svou zemi ani ji zradit.“ V angličtině vychází paměti Navalného

„Strávím zbytek svých dnů ve vězení a zemřu tady,“ napsal si Navalnyj v ruském vězení do deníku v únoru 2022, dva roky před svou smrtí. „Nebude se s kým rozloučit. Všechny narozeniny se budou slavit beze mě. Nikdy neuvidím svá vnoučata. Nebudu součástí rodinné historie. Nebudu na žádné fotce,“ zapsal si o měsíc později podle časopisu The New Yorker a listu The Times.

Navalného, známého kritika Kremlu, ruské úřady zadržely v lednu 2021, kdy se do vlasti vrátil po vážné otravě. Když 16. února 2024 zemřel ve věku 47 let, odpykával si v trestanecké kolonii na Sibiři mimo jiné devatenáctiletý trest za extremismus. Úřady tvrdí, že zemřel poté, co se mu udělalo náhle zle po návratu z procházky.