„Lidé, kteří tu žijí, chtějí evropské životy,“ prohlásil Navalnyj v dosud nezveřejněném rozhovoru

Zesnulý ruský opozičník Alexej Navalnyj mluvil často o lepší budoucnosti pro svou zemi. To zopakoval i v dosud nezveřejněném rozhovoru z roku 2020. Slova nejhlasitějšího kritika Kremlu z interview pořízeného původně pro filmový dokument teď opět citují světová média – těsně předtím, než se s ním naposledy rozloučí jeho blízcí.

Svým podporovatelům Alexej Navalnyj několik let sliboval Rusko bez Putina a konec korupce v zemi. Charismatický politik evropského střihu, který se nakonec nemohl účastnit prezidentských voleb, si získal na svou stranu tisíce Rusů.

Slova o svobodném Rusku zazněla i v dosud nezveřejněném rozhovoru, natočeném už v roce 2020 v rámci neodvysílaného dokumentárního seriálu After The Fall. „Je to evropská země. Lidé, kteří tu žijí, chtějí žít evropské životy,“ prohlásil například o Rusku. Brání jim v tom však režim současného vládce Kremlu Vladimira Putina.

„Doufám, že až se mnou budete za deset let znovu dělat rozhovor, budu vám moci říct, jak se nám podařilo zdolat problém korupčního praní špinavých peněz,“ pronesl rovněž v rozhovoru Navalnyj.