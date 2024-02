Rusko se proměnilo v násilnický stát, zodpovědný je Putin, reaguje svět na Navalného smrt

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga je Navalného úmrtí znepokojující. „Je zapotřebí, abychom zjistili veškerá data, a Rusko bude muset odpovědět za závažné otázky. Alex Navalnyj byl silným hlasem za svobodu a demokracii po řadu let. NATO a jeho spojenci vždy volali po tom, aby byl okamžitě osvobozen,“ řekl novinářům. „Vidíme, že Rusko je stále zbabělejší. Vůči svým oponentům používá útlak. Navalnyj byl vězeň a je velmi důležité, aby nám Rusko zodpovědělo, co bylo příčinnou jeho smrti.“

Podle polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorského byl Navalnyj hrdina. „Byl odsouzen v procesu na základě falešných obvinění... Byl umístěn do vězení, kde žil v hrozných podmínkách. Za to všechno je zodpovědný Vladimir Putin,“ uvedl.

„Pro mě je to zřejmé: byl zabit. Jako další tisíce, které byly umučeny kvůli tomuto člověku,“ řekl při návštěvě Německa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na adresu šéfu Kremlu. „Putinovi je jedno, kdo zemře. Hlavní je, aby zůstal na své pozici,“ uvedl také prezident země, která se už skoro dva roky brání ruské agresi. „A proto by měl (Putin) také všechno prohrát. Měl by prohrát a pak by měl být za své zločiny pohnán k zodpovědnosti,“ prohlásil Zelenskyj.

Navalného smrt a to, jaký strach z něho měla současná moc v Rusku, podle Blinkena jen „podtrhují slabost a prohnilost podstaty systému“, který stvořil ruský vůdce. „Rusko je za to odpovědné,“ dodal Blinken.

„Pokud se to potvrdí, je to strašná tragédie,“ řekl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan veřejnoprávnímu rozhlasu NPR. „Vzhledem k dlouhodobému a odpornému tíhnutí ruské vlády k umlčování svých odpůrců, vyvstávají zjevné otázky kolem toho, co se přihodilo,“ dodal Sullivan.

Čeští politici mluví o stalinistických praktikách

Český prezident Petr Pavel ČT řekl, že „Alexej Navalnyj zaplatil za svoji odvahu ukazovat Rusům i světu pravou tvář ruského režimu tu nejvyšší cenu“. „V ruských věznicích zůstává mnoho dalších kritiků ruského režimu, jejich boj za svobodu a pravdu nám nesmí být lhostejný,“ dodal.

Premiér Petr Fiala (ODS) na síti X uvedl , že Navalného případ ukazuje, kam až je ochotný zajít Putinův režim v boji s politickými protivníky. Další čeští politici na sociálních sítích píšou o stalinistických praktikách či pošlapávání hodnot v Rusku.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) napsala , že válečné zločiny, porušování mezinárodního práva, útoky na civilisty či záhadná úmrtí politických oponentů jsou věci, které měly zůstat někde v hloubi temné strany dějin 20. století. „Putinovo Rusko nám ale bohužel dnes a denně dokazuje, že se těchto věcí neštítí, že jej svědomí netrápí. Smrt Alexeje Navalného dokládá, že současný ruský režim si nezadá s praktikami těch nejhorších totalit, které zde byly,“ doplnila.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) napsal , že Putin je zločinec, který může likvidovat odpůrce, ale nemůže zlikvidovat pravdu. „Alexej Navalnyj byl největším kritikem diktátora Putina. Pravdy, kterou říkal, se Putin bál tolik, že ho nakonec přesunul na to nejhorší místo. Do trestanecké kolonie Polární vlk. Místní podmínky ho teď nejspíš dohnaly k smrti,“ uvedl. Navalnyj zaplatil za pravdu nejvyšší cenu a je třeba si ho vážit, dodal.

Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla , že Navalnyj se rozhodl čelit Putinovi, ačkoli si byl vědom, co mu hrozí. „Byl otráven, mučen v gulagu a dnes zemřel. Stalinistické praktiky ovládají současné Rusko. A přesto se (bohužel) u nás najdou lidé, kteří k Putinovu Rusku vzhlíží,“ napsala.

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) na síti X napsal , že jde o čin totalitního režimu v režii Putina se vším všudy. „Kritici a odpůrci jeho režimu buď padají z oken nebo se jen tak ‚ztrácí‘, či umírají v lágrech. Základní lidské hodnoty jsou v Rusku dnes a denně pošlapávány, chutí udržet si moc za každou cenu, bez ohledu na cokoliv,“ uvedl.

„Není to poprvé, podruhé, ani potřetí, co vidíme, jak krutě Putinův režim účtuje se svými oponenty. Je to velká rána pro všechny svobodně smýšlející Rusy. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým,“ napsal vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti).

Příkaz k otravě a pak vražda. Ruská opozice ukazuje na Putina

Podle ruských opozičníků za Navalného smrt, ať už měla jakoukoliv příčinu, je zodpovědný Putin. „Pokud je to pravda, nezávisle na oficiální příčině nese za (Navalného) předčasnou smrt zodpovědnost osobně Vladimir Putin, který nejprve vydal pokyn k Alexejově otravě a pak ho nechal vsadit do vězení,“ uvedl podle ruskojazyčného serveru BBC někdejší nejbohatší Rus a později vězeň Putinova režimu Michail Chodorkovskij, který nyní žije v exilu.

Že zásadní podíl na Navalného úmrtí hrály podmínky ve vězení, se domnívá držitel Nobelovy ceny a bývalý šéfredaktor ruského opozičního listu Novaja gazeta Dmitrij Muratov. „Byla to vražda,“ uvedl.

„Je to zločin režimu, to je zřejmé,“ prohlásil podle agentury AFP při odchodu ze soudní síně v Moskvě významný ruský obránce lidských práv Oleg Orlov, kterému hrozí až pět let vězení za to, že opakovaně kritizoval invazi ruských vojsk na Ukrajinu, ke které před dvěma lety vydal Putin pokyn.

Navalnyj byl pokládán za hlavního odpůrce Putinova režimu, ruského vůdce obviňoval, že dal svého času rozkaz jej otrávit. Hned po návratu do vlasti z Německa, kde jej z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různé delikty tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.