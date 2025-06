Motorkáři patří na silnicích k nejzranitelnějším. Jak vážným nehodám předcházet?

Jáchym Novotný

před 15 m minutami | Zdroj: BESIP , ČTK , Policie ČR , Hele, motorka! , ČT24

Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Jsou zapojeni do mnoha vážných i smrtelných nehod, přičemž většina z nich je způsobena lidskou chybou, a to jak ze strany samotných motorkářů, tak i ze strany ostatních účastníků provozu. Jen v minulém roce na českých silnicích zahynulo 81 motocyklistů. Jak mohou řidiči aut předcházet nehodám s motorkami a na co by si měli dávat pozor sami motocyklisté?

Motocykly se v posledních letech těší rostoucí oblibě a na českých silnicích jich každoročně přibývá. BESIP však upozorňuje, že jejich řidiči zůstávají nejohroženější skupinou, jelikož riziko vážného zranění je u nich šestnáctkrát až dvacetkrát vyšší než u řidičů aut. Motorkáři rovněž tvoří až dvacet procent těžce zraněných u dopravních nehod. Jejich zranitelnost vyplývá zejména z faktu, že nejsou chráněni karoserií ani bezpečnostním pásem.

Celkem v loňském roce na silnicích zemřelo 438 lidí, což je nejméně od roku 1961, odkdy policie vede statistiky. Počet usmrcených řidičů poklesl u téměř všech kategorií – řidičů aut, kol i nákladních vozů. Jedinou výjimkou byli právě motorkáři, jichž na silnicích zahynulo o 0,11 procenta více než v roce 2023. „Je to o popularitě motocyklů u nás,“ vysvětlil pověřený ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Podle něj v lednu letošního roku připadal na každých osm obyvatel Česka jeden motocykl, což je vysoké číslo, které navíc neustále stoupá. Motorky se také stále více stávají oblíbenou volnočasovou aktivitou, dodal.

Hele, motorka! Usmrcením či zraněním řidiče motorky končí tři čtvrtiny havárií s automobily, přičemž až čtyřicet procent nehod se zraněním motorkáře zaviní řidiči aut, kteří ho přehlédnou. I z tohoto důvodu vznikla osvětová kampaň s názvem „Hele, motorka!“, na níž se podílejí BESIP a Česká asociace pojišťoven. Cílem kampaně je učit účastníky silničního provozu motorky vidět, a předejít tak závažným nehodám. Základem byla doporučení neuropsychologů z univerzity v britském Nottinghamu, kteří upozornili na takzvaný SMIDSY („Sorry Mate, I Didn’t See You“, tedy „Promiň, kámo, neviděl jsem tě“) efekt, k němuž dochází v momentě, kdy řidič vozidla přehlédne motorku i přesto, že se jejím směrem podíval. Lidský mozek má totiž tendenci automaticky ignorovat menší či nezvyklé objekty, jako mohou být právě motocykly. „Motocyklisté jsou ostatními řidiči často přehlíženi, nejčastěji kvůli špatnému odhadu nebo celkové nepozornosti za volantem, což chceme touto kampaní změnit. Velmi dobře funguje jednoduchý trik — kdykoli za jízdy vidíte motorku, řekněte si nahlas: ‚Hele, motorka!‘ Pomáhá to mozku ji opravdu zaregistrovat,“ vysvětlil vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

Řidiči aut mnohdy mají tendenci počet a pohyb motorek v provozu podceňovat. Motocykly navíc umožňují rychlejší změny směru i rychlosti a díky menším rozměrům se snáze schovají v mrtvém úhlu. Následky nehod pak výrazně ovlivňuje rychlost. S jejím nárůstem (u auta i motocyklu) o deset kilometrů za hodinu totiž vzrůstá pravděpodobnost těžkého zranění motorkáře 1,3krát a pravděpodobnost usmrcení dokonce 1,8krát. Nebezpečné situace Konkrétních typů situací, v nichž řidiči aut motorkáře přehlédnou nejčastěji, je hned několik. Jedna z nich nastává v případě, kdy se auto chystá předjíždět či změnit jízdní pruh a ve zpětném zrcátku přehlédne motocykl, který se k němu blíží zezadu. Takové situace sice mohou být nebezpečné, avšak ke smrtelným zraněním motocyklistů u nich dojde pouze ve třech procentech případů. Výrazně nebezpečnější jsou situace, kdy řidič auta vybočí do protisměru z důvodu předjíždění nebo vyhýbání se překážce a čelně se srazí s protijedoucím motorkářem, kterého na silnici přehlédl. V těchto případech bývají následky tragické a až čtyřicet procent podobných nehod skončí smrtelným zraněním.

Fakta Jak lépe vidět a chránit motorkáře? Podstatné je být v provozu vůči motorkám obezřetní a opatrní. A to zejména v momentech, kdy dáváme přednost v jízdě během odbočování, předjíždíme nebo měníme jízdní pruh. Před zahájením manévru vždy musíme důkladně zkontrolovat situaci nejen před vozidlem, ale i za ním. Pozor je třeba dávat na mrtvé úhly a překážky v rozhledu, jejichž existenci je nutné kompenzovat pohybem hlavou a pečlivou kontrolou. Vždy je potřeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy situaci na silnici. Zejména co se týče rozhledových podmínek a viditelnosti. Před odbočováním či předjížděním bychom vždy měli dát včas znamení ostatním účastníkům silničního provozu pomocí blinkrů. Zdroj: Hele, motorka!

V pěti procentech případů končí smrtí situace, kdy automobil odbočuje z hlavní silnice doleva, a nedá přednost motorkáři, který jede v protisměru. Dojít pak může také k tomu, že auto vjede do křižovatky a během svého manévru se bočně srazí s motocyklistou, který projíždí po křižující komunikaci. Podobný typ nehod končí tragicky ve dvou procentech případů. Kontrola motorky před jízdou a vybavení Při řadě havárií ale chybují i sami motocyklisté. Podle BESIPu by měl každý motorkář dbát na řádné dodržování bezpečnostních prvků. Stroj je potřeba před každou jízdou zkontrolovat. Pozor je nutné dávat zejména na tlak v pneumatikách a jejich stav, těsnost motoru a tlumičů, správnou funkčnost brzd nebo třeba osvětlení. Důležité je také správné vybavení, přičemž homologovaná přilba je vždy povinná. Za každých okolností musí perfektně sedět a nesmí řidiče omezovat ve výhledu. Oči by tak měly být umístěny ve spodní polovině průzoru. Zároveň je nutné si uvědomit, že helma při dlouhodobém používání ztrácí své vlastnosti. BESIP podotýká, že výměna je doporučena vždy po pěti letech. Povinnost mít nasazenou přilbu platí i pro spolujezdce.

Kromě helmy jsou důležité i rukavice, které by měly na ruce vždy perfektně sedět. Materiál na dlaních by se neměl shrnovat a ruce by se neměly potit. Nezbytnou součástí motorkářské výbavy jsou také boty, které musí být pevné, aby nohu dobře ochránily. Řidič by v nich měl vždy mít cit v nártu i chodidle. V případě oblečení pak BESIP poznamenává, že kožené je pevnější a bezpečnější, avšak zároveň méně pohodlné. Textilní oblečení je sice pohodlnější, avšak z podstaty věci nikdy neochrání tak, jako kvalitní kůže. Tričko a kraťasy pak nejsou pro jízdu na motorce doporučeny, jelikož i při malém pádu znamenají hodně bolesti. Při výběru oblečení je také vhodné zvolit takové, které obsahuje reflexní prvky. Zejména při jízdě v noci je totiž naprosto klíčové být vidět.

Při nehodách mohou hrát podstatnou roli také různé bezpečnostní doplňky. Samozřejmostí by měla být ochrana zad v podobě chrániče páteře. Dalším bezpečnostním prvkem, který lze využít, jsou speciální vesty nebo kombinézy s airbagem, který se v případě nárazu nebo pádu aktivuje. Bezpečnostní doplňky vždy musí na exponovaných místech pevně držet. Jinak totiž při nehodě neochrání. Zároveň platí, že všechny tyto prvky by měly mít svou vlastní bezpečností atestaci. Jak se chovat na motorce? Motorkář by si měl vždy uvědomovat, že je plnohodnotným účastníkem silničního provozu a musí dodržovat všechna pravidla s tím související. V žádném případě tak například nesmí jezdit na červenou. Stejně tak je nezbytné dodržovat předepsanou rychlost, a to i proto, že motocykl má delší brzdnou dráhu než automobil. Řidič by také na motorce neměl jezdit přehnaně defenzivně ani agresivně. BESIP upozorňuje, že zásadní je tolerance, ohleduplnost, předcházení problémům a předvídání. Samozřejmou nutností je rovněž to, aby byl řidič motocyklu držitelem příslušného řidičského průkazu. Jezdec na motocyklu se také musí za všech okolností přizpůsobit aktuálním povětrnostním podmínkám. Před jízdou by se měl podívat na předpověď počasí a podle toho se zařídit. I taková maličkost, jako je například prochladnutí, totiž může vést ke ztrátě citu při řízení. Opatrnost je na místě i při jízdě v dešti. Nutné je uvědomit si, že na vodě má stroj delší brzdnou dráhu. Proto může být lepší intuitivně zpomalit.

V případě, kdy motorkář najede na povrch s nízkou přilnavostí nebo neopatrně přidá plyn, může velmi snadno dojít ke smyku. BESIP upozorňuje, že v takových chvílích je ve většině případů nejlepší nedělat vůbec nic, jelikož motorka se sama srovná. Opatrní musí být řidiči motocyklů i v momentě, kdy jedou ve skupině. Nejpomalejší jezdec by měl jet vždy jako první. Nejrychlejší by se naopak měl pohybovat na konci skupiny. Mezi jednotlivými stroji by pak měl být během jízdy bezpečný odstup. Samozřejmostí potom je, že na společné vyjížďce mezi sebou motorkáři nesmějí v žádném případě nijak „závodit“. Na co si dát pozor? Při jízdě na motorce musí být tělo vždy absolutně uvolněné. Dlouhá neuvolněná jízda totiž může navodit křeče, což je velmi nebezpečný moment. Do zatáček je třeba při jízdě na motorce přidávat plyn, aby byl motocykl správně vyvážený a byla odlehčena přední guma. Při přidaném plynu pak stroj lépe zatáčí a díky konstrukci pneumatik a obvodovým profilům se není třeba obávat, že by v náklonu při lehkém přidání plynu výrazně zrychloval. Jezdec na motocyklu by se též neměl v žádném případě „lepit“ na vozidlo před ním, protože jeho řidič může v takovém případě zpanikařit a provést nečekaný manévr. BESIP zdůrazňuje, že za všech okolností je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost.