Možné zapojení USA do konfliktu Izraele s Íránem štěpí Trumpovy příznivce

Základna příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa je považovaná za jednu z nejpevnějších a nejsoudržnějších. Nyní se ale v tomto dosud jednolitém bloku začíná objevovat trhlina, za kterou může Trumpův zatím teoretický plán na zapojení Spojených států do války proti Íránu. Podle části podporovatelů šéfa Bílého domu už totiž bylo zahraničních válek dost.

Trump si své přívržence získal mimo jiné heslem Amerika na prvním místě (Make America Great Again – MAGA), které si řada z nich vykládala i tak, že se šéf Bílého domu zaměří na domácí problémy a nebude se pouštět do nákladných záležitostí v zahraničí.

Vymezování se proti zapojení do konfliktu

Nyní ale Trump právě v obavě z jaderných zbraní zvažuje, že se připojí k izraelským úderům na Írán. Ten je podle něj už jen pár kroků od získání atomové zbraně. Plán však naráží u některých jeho hlasitých příznivců – například podle Trumpova exporadce Stevea Bannona si židovský stát s Teheránem poradí sám.

Republikánská členka Sněmovny reprezentantů za stát Georgia Marjorie Taylor Greeneová zašla ještě dál. „Nikdo z těch, kdo slintají po plném zapojení USA do izraelsko-íránské války, nepatří k hnutí MAGA. Přát si zabíjení nevinných lidí je nechutné. Jsme zhnusení a unavení ze zahraničních válek,“ uvedla kongresmanka.

Naopak třeba senátor Lindsey Graham šéfa Bílého domu k útokům povzbuzuje, stejně jako další senátor Ted Cruz. To vedlo k ostré výměně názorů s moderátorem Tuckerem Carlsonem, dalším Trumpovým prominentním spojencem, který Cruze zkoušel například z počtu obyvatel Íránu.

Možný dopad na nadcházející volby

Trump se zatím alespoň navenek tváří, že se ho roztržka mezi jeho přívrženci netýká. „Je to velmi prosté. Pokud si myslí, že je v pořádku, aby Írán měl jadernou zbraň, měli by mi oponovat. Ale nikdo si nemyslí, že je to v pořádku,“ je přesvědčený americký prezident.

Nicméně už příští rok budou Američané volit nové složení Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, což bývá pro úřadující prezidenty často náročnou zkouškou. Pro Trumpa by to podle některých expertů mohlo být právě kvůli Íránu.

„Nechci tím naznačit, že jeho příznivci budou hlasovat proti němu, ale jistá jejich podmnožina nemusí jít volit. Navíc ve chvíli, kdy se opozice osměluje,“ poznamenal profesor politických věd z Johns Hopkins University William Howell.

Zároveň i experti uznávají, že se Trump v republikánské straně těší takové loajalitě, jaká byla v minulosti málokdy k vidění.