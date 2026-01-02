Kongres zveřejnil výpověď Trumpova vyšetřovatele

Americký Kongres zveřejnil přepis svědectví bývalého zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, ve kterém obhajoval své rozhodnutí vést dvě nyní již ukončená trestní vyšetřování současného prezidenta Donalda Trumpa. Dokument má 255 stran. Obsahuje otázky zákonodárců a Smithovu obhajobu pokusů stíhat Trumpa za nelegální zadržování utajovaných dokumentů po opuštění úřadu a jeho údajné pokusy zvrátit volby v roce 2020. Trump jakékoliv pochybení odmítal.
„Rozhodnutí vznést obvinění proti prezidentu Trumpovi bylo moje, ale důvod pro tato obvinění spočívá výhradně v prezidentu Trumpovi a jeho činech,“ řekl Smith zákonodárcům na začátku svého výslechu.
Tvrdí, že jeho vyšetřování, které bylo zahájeno za prezidenta Joea Bidena, „přineslo důkazy nade vší pochybnost, že prezident Trump se zapojil do trestného činu s cílem zvrátit výsledky voleb v roce 2020 a zabránit zákonnému předání moci“.
Dále dodal, že jeho tým „také získal přesvědčivé důkazy o tom, že prezident Trump po svém odchodu z úřadu v lednu 2021 úmyslně zadržoval přísně tajné dokumenty a uchovával je ve svém společenském klubu, mimo jiné v tanečním sále a koupelně“. Trump se podle něj „opakovaně pokoušel bránit spravedlnosti, aby utajil, že si tyto dokumenty nadále ponechává“.
Trump po svém obvinění v kauze tajných dokumentů prohlásil, že je to „temný den pro Spojené státy americké“. Případ byl v roce 2024 floridským soudcem zamítnut.
„Trumpova odplata“
Než se Trump v lednu vrátil do úřadu, Smith sepsal zprávu, ve které dospěl k závěru, že existuje dostatek důkazů k obvinění Trumpa v obou vyšetřováních. Demokraté se při jeho výslechu zaměřili mimo jiné na Trumpovu snahu o odplatu. Prezidentova administrativa Smithe a jeho zaměstnance propustila.
„Nemám pochyb o tom, že prezident se mi chce pomstít,“ řekl Smith a dodal, že ministerstvo spravedlnosti nyní „chce pomstít každého, kdo pracoval na případech proti prezidentu Trumpovi“.
Zástupce Jared Moskowitz, demokrat z Floridy, se Smithe zeptal, zda si myslí, že Trump nařídil předsedovi sněmovního výboru pro soudnictví Jimu Jordanovi, aby ho předvolal k výslechu, na což Smith odpověděl, že to neví.
Porušení zákonů byla jasná, říká Smith
Smith také vypovídal o záznamech hovorů, které jeho tým vyžádal u některých členů Kongresu, což vyvolalo pobouření u některých republikánských senátorů. Uvedl, že takové žádosti jsou standardní a byly klíčové pro zjištění, jak Bílý dům komunikoval se zákonodárci před 6. lednem 2021 a v tento den, kdy Trumpovi příznivci zaútočili na Kapitol.
Řekl, že jeho tým použil záznamy k určení, kteří členové Trumpova nejbližšího okolí kontaktovali republikánské zákonodárce – a kterým senátorům se prezident údajně pokoušel dovolat v den útoku na Kapitol. Smith zároveň uvedl, že záznamy neobsahovaly obsah hovorů ani textových zpráv, ale pouze „kdy hovor začal, kdy skončil (...) a od koho hovor pocházel“.
Záznamy hovorů a výslechy umožnily vyšetřovatelům sestavit obraz toho, jak se Bílý dům pokoušel zabránit zákonodárcům v potvrzení výsledků voleb v roce 2020, uvedl Smith. „Někdy pro nás byly tyto komunikace důležité, protože ukazovaly, že lidé Donaldovi Trumpovi říkali, že to, co říká, není pravda,“ řekl bývalý vyšetřovatel výboru.
Smith vznesl dvě obžaloby proti Trumpovi. V první ho vinil ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020, ve druhé z nezákonného uchovávání tajných dokumentů v jeho floridské rezidenci Mar-a-Lago. Podle Smithe to byla jasná porušení federálních zákonů. Obě obžaloby podal v roce 2023, tedy více než rok před volbami. Tehdejší ministr Merrick Garland opakovaně zdůraznil, že vyšetřování nebylo politicky motivované.
Po Trumpově vítězství ve volbách však Smith obě kauzy odložil. Odkázal se přitom na dlouhodobou praxi ministerstva spravedlnosti, podle níž nelze obžalovat úřadujícího prezidenta. Samotný Smith rezignoval několik dní před návratem Trumpa do Bílého domu.