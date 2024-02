Navalnyj věřil, že může změnit Rusko. Jeho smrt je vzkazem, tvrdí ruský opozičník Kasparov

„Nerad spekuluji, ale my jen víme, že (ruské úřady) oznámily smrt Navalného na počátku mnichovské bezpečnostní konference. To je vzkaz. Jaký vzkaz? To nevíme. Jim je všechno jedno. Neváží si lidského života, nemají elementární úctu k opačným názorům a ukazují také pohrdání vůči Západu. Americký prezident Joe Biden slíbil devastující důsledky pro lidi, kteří zabili Navalného. Nic se zatím nestalo,“ řekl Kasparov.

Smrt Navalného podle něho může být zároveň demonstrací síly ruského vládce Putina a jeho pohrdání „svobodným světem“. „Putin chce ukázat svou sílu a lhostejnost – dělejte si, co chcete, tady to řídím já. Takto se chová diktátor, protože on to musí každý den ukazovat svým lidem i vnějšímu světu, jelikož je nad veškerou kritikou,“ vysvětlil Kasparov.

Ruský Tchaj-wan, řekl Kasparov

Uvedl, že veřejnost se v dohledné době nejspíš nedozví, co přesně se Navalnému stalo. „Teď ne, ani jeho tělo neuvidíme. Je to už několik dní. Dokazuje to, že se v něm děje něco, co chtějí skrýt,“ okomentoval politik činnost ruských úřadů, které odmítají k tělu zemřelého poskytnout přístup veřejnosti i rodině.

Kasparov zdůraznil, že si je jistý, že až padne Putinův režim, tak se veřejnost dozví „o všech jeho zločinech“ v Rusku, Sýrii i na Ukrajině, ale dokud je u moci, lze se o jejich podobě jen dohadovat. „Putin znamená zločin. Navalnyj věřil, že může změnit Rusko a zaplatil nejvyšší cenu,“ zdůraznil.

Smrt Navalného podle něho pro ruskou opozici může představovat nejen to, že jakékoliv očekávání politických změn v Rusku je marné, ale i novou příležitost. „Delší dobu navrhujeme, že musíme vybudovat svobodné Rusko zvenčí, ruský Tchaj-wan. Nejde o vládu v exilu, ale ti, kteří opustili Rusko, se musí sjednotit a přizvat další za podmínky, že musí odsoudit Putinův režim,“ nastínil Kasparov.