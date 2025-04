Především reformou sociálních dávek a případným zákazem tlumičů hluku pro pistole a revolvery se má ve středu zabývat Senát. Zatímco ústavně-právní výbor doporučil obě předlohy schválit beze změn, senátní sociální výbor požaduje reformu dávek upravit. Do okruhu zranitelných osob chce zahrnout samoživitele s dětmi až do deseti let věku místo sedmi let a bonus na dítě vztáhnout i na domácnosti s dětmi ve třetím stupni invalidity.

Reforma sociálních podpor počítá s tím, že místo příspěvků a doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí a dětských přídavků budou úřady práce vyplácet jednu takzvanou superdávku státní sociální pomoci. Lidé budou podávat jednu žádost, víc se bude zohledňovat jejich majetek. Novela rozšiřuje okruh zranitelných osob s vyšší podporou.

Zákaz tlumičů chce prosadit senátní bezpečnostní výbor do novel souvisejících se zbraňovým zákonem, které mají mimo jiné zajistit, že lékaři budou muset od přespříštího roku povinně ověřovat to, zda jejich pacienti mají zbrojní průkaz. Bude se to týkat lidí, kteří trpí takovou nemocí, vadou nebo stavem, které by vylučovaly způsobilost nakládat se zbraněmi nebo municí. Změna souvisí s předloňskou tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.