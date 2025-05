Za nízkými mzdami stojí i dotační ekonomika, míní prezidentka Asociace personalistů

„Dlouhodobě jsem přesvědčená o tom, že (mzdy) jsou nižší, než by mohly být. Podle mě je to ovlivněno více faktory. Jeden je, že česká ekonomika stále ještě v nějaké části žije z dotací,“ uvedla Rezlerová. Podle ní dotační ekonomika způsobuje, že stále fungují firmy, které by měly zkrachovat. Lidé z těchto společností by podle prezidentky Asociace personalistů „měli jít někam jinam a měli by dostat lepší práci za lepší peníze“. Pokud lidé změní práci, polepší si vždy, dodala Rezlerová.

Zároveň poznamenala, že 66 procent českých zaměstnavatelů podle průzkumů čtvrtým rokem po sobě hlásí, že „nejsou schopni svá volná pracovní místa obsadit“. „Jedná se o dlouhodobý problém, který v české ekonomice přetrvává,“ upozornila.