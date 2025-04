V Česku se loni narodilo nejméně dětí v historii

Rozvody se dotkly více než 19 tisíc nezletilých dětí

Druhým rokem v řadě výrazně poklesl počet sňatků, do manželství vstoupilo 44 500 párů snoubenců. Nejvíce snoubenců patřilo ke generaci narozené v roce 1993. Rozvodů bylo naopak meziročně více, ČSÚ jich loni evidoval 20 800. Nejčastěji se lidé rozvedli po čtyřech až sedmi letech manželství. Necelé tři pětiny rozvedených párů měly společné nezletilé děti. Rozvody se tak dotkly asi 19 300 nezletilých dětí.

Přírůstek zahraniční migrací byl meziročně o 57 800 nižší. Přistěhovalo se 121 800 lidí. I když to bylo meziročně méně, stále to bylo výrazně více než v letech před vypuknutím války na Ukrajině. Do zahraničí se z Česka vystěhovalo asi 85 tisíc lidí, o 38 400 více než v roce 2023. Zhruba tři čtvrtiny vystěhovalých patřily podle ČSÚ k lidem, kterým v Česku skončila dočasná ochrana.