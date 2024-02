Navalnyj zemřel, oznámila ruská vězeňská služba

Uvězněný ruský opoziční politik Alexej Navalnyj zemřel, uvedla agentura Reuters s odvoláním na ruskou vězeňskou službu. Navalnyj byl nejvlivnějším kritikem režimu Vladimira Putina. Bylo mu 47 let.

Redaktorka Deníku N Petra Procházková sdělila, že na Navalném bylo v poslední době vidět, že zhubnul, ale nevypadal jako člověk těsně před smrtí. Na samotku se podle Procházkové dostával třeba za to, že měl špatně zapnutý knoflík nebo ustlanou postel.

Navalnyj byl pokládán za nejvýraznějšího odpůrce režimu ruského vůdce Vladimira Putina. Dlouhodobě se věnoval odhalování majetků, které špičky režimu nahromadily, a jejich prezentaci v populárních videích. Kvůli tomu ho režim podle mnoha kritiků nechal otrávit. Opozičník byl uvězněn hned po návratu do vlasti z Německa, kde jej z otravy vyléčili. Postupně dostal za různé delikty tresty dva a půl roku, devět let a devatenáct let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

„Byl to velmi ambiciózní člověk. Vystudovaný právník začínal jako aktivista, který kupoval akcie velkých podniků a pak tlačil na jejich management. Koketoval mezi lety 2006 a 2010 s nacionalisty, které považoval za sílu schopnou něco v Rusku změnit. Rychle však pochopil, že to příliš mnoho lidí odradí,“ zhodnotil Soukup.

Dodal, že na rozdíl od většiny opozičních politiků v Rusku se Navalnému dařilo být známým i mimo Moskvu a Petrohrad. „Jako jediný se dokázal dostat z té liberální bubliny, ovšem tím se také stal smrtelným nepřítelem Kremlu a je to v zásadě logické vyvrcholení,“ řekl Soukup.