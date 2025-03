Americký Senát odvrací shutdown federální vlády

Senát Spojených států v pátek schválil návrh zákona, který zajišťuje federální vládě financování do 30. září, tedy do konce amerického fiskálního roku. Odvrátil tak částečný shutdown, tedy omezení chodu federální vlády, který hrozil od půlnoci místního času (od soboty 05:00 SEČ). Informovala o tom agentura Reuters. Návrh ještě musí podepsat americký prezident Donald Trump.

Ve stočlenném Senátu pro návrh zvedlo ruku 54 zákonodárců, 46 bylo proti. Schválení umožnili předtím demokraté, kteří sice mají v této kongresové komoře menšinu, ale v předcházejícím procedurálním hlasování podpořilo deset z nich to, aby o návrhu mohl Senát hlasovat.

Federální vláda měla doposud zajištěné financování do páteční půlnoci místního času (soboty 05:00 SEČ). Pokud by zákonodárci do tohoto termínu nové finanční zdroje vládě nezajistili, přešly by federální úřady do nouzového chodu.

Návrh zákona má financovat chod vlády do konce aktuálního amerického fiskálního roku, což je do 30. září. Zvýšení výdajů na obranu, péči o veterány a bezpečnost hranic bude kompenzováno škrty v některých domácích programech, napsala agentura Reuters. Podle AP jde o jeden z dosud největších legislativních testů Trumpova druhého funkčního období.