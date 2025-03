Soudce Bílému domu nařídil vrátit funkci tisícům vládních zaměstnanců

Podle vládních právníků bylo propouštění v souladu se zákonem

Právníci vlády tvrdili, že hromadné propouštění bylo v souladu se zákonem, protože jednotlivé úřady přezkoumávaly a určovaly, zda jsou zaměstnanci ve zkušební době způsobilí k dalšímu výkonu svého zaměstnání. Alsup však jejich argumentaci nevěřil.

„Je to smutný den, když naše vláda propustí dobrého zaměstnance s tím, že je to kvůli jeho výkonu, i když dobře ví, že to je lež,“ řekl Alsup. Toho jmenoval do funkce tehdejší prezident Bill Clinton, zvolený za Demokratickou stranu.

Zaměstnanci ve zkušební době mají obvykle odpracováno méně než jeden rok na svých současných pozicích, ačkoliv někteří z nich ve federální sféře pracují mnoho let. Mají menší pracovní ochranu než ostatní vládní zaměstnanci, ale obecně mohou být propuštěni pouze kvůli problémům s výkonem.