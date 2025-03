Bílý dům propouští meteorology i „lovce hurikánů“

Stanice NBC to potvrzuje. Přinesla příběh jedné z propuštěných. Je jí Kerri Englertová, která patřila mezi takzvané „lovce hurikánů“, byla tedy členkou posádky, která sbírá data během odvážných letů do oka bouře – dokud nedostala na den výpověď.

Lodě využívají předpovědi počasí a mapování vodních kanálů, které agentura zajišťuje, současně NOAA spravuje rybolov v hodnotě stovek miliard dolarů a monitoruje i oceánské rezervace. To všechno může být v ohrožení. Gallaudet, který byl kontradmirálem námořnictva, uvedl, že pokyny NOAA týkající se počasí a plavebních kanálů budou propuštěním natolik poškozené, že Amerika může být svědkem dalších nehod, jako když v roce 2024 narazila obrovská kontejnerová loď do baltimorského mostu Francise Scotta Keye.

Stejný postoj má i bývalý správce NOAA Rick Spinrad. „Dostáváme se do hlavního období tornád. Dostáváme se do období výsadby zemědělských plodin,“ řekl Spinrad. „Bude to mít vliv na bezpečnost. Bude to mít vliv na ekonomiku.“

Se změnou nesouhlasí ani Ryan Maue, který pracuje jako meteorolog pro soukromou společnost a je spojen s Republikánskou stranou – v minulém prezidentském období Donalda Trumpa pracoval v NOAA jako její hlavní vědecký pracovník: „Na NOAA se tak trochu zapomíná, dokud to není velmi důležité,“ uvedl pro AP. „Hází to písek do soukolí agentury, která má málo zaměstnanců, ale odvádí herkulovskou práci,“ dodal.

Na západě země v této době poskytují desítky meteorologů NOAA hasičům aktuální předpovědi větru a dalších proměnlivých podmínek, které ovlivňují požáry a mohou znamenat život nebo smrt, varoval před dopady Elbert „Joe“ Friday, bývalý ředitel Národní meteorologické služby NOAA. Mají také klíčový význam při varování před lavinami, které jsou pro jaro typické.