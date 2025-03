Americká komise k očkování se nesešla. USA nemusí mít vliv na výběr vakcíny proti chřipce

Chřipkových virů existuje obrovské množství a navíc se umí velmi rychle měnit. A vakcína se připravuje několik měsíců, takže se už na jaře vědci rozhodují, proti jakým kmenům a variantám chřipky ji „namíchat“. Vybírají podle toho, jak se virus choval na jižní polokouli, ale i podle mutací patogenu a mnoha dalších faktorů. Vybere se vždy jen pár variant, které stojí za to, aby se proti nim vakcína zaměřila – kdyby se snažila být příliš obecná, nebyla by dostatečně účinná proti žádné variantě.

Mohlo by se zdát, že to nic neznamená, ale experti na zdravotnictví upozorňují, že proces výroby vakcíny proti této nemoci je proces, který trvá asi půl roku, takže je na schvalování nejvyšší čas.

Na začátku tohoto týdne poslal podle více zdrojů Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) členům svého Poradního výboru pro vakcíny a příbuzné biologické produkty (VRBPAC) e-mail, ve kterém je informoval, že se ruší zasedání naplánované na 13. březen. To se mělo týkat chřipky – právě na něm se měli experti dohodnout, proti jakému druhu chřipkového viru by se měly vyvíjet očkovací látky na příští sezonu.

Co je to chřipka?

FDA není jedinou zdravotnickou organizací, která tyto rady poskytuje. Na konci února se schází za stejným účelem také poradní výbor Světové zdravotnické organizace. Spojené státy výkonným příkazem prezidenta Trumpa z WHO vystoupily hned první den jeho nového mandátu. Přesto se podle odborného zdravotnického portálu STAT News jejich zástupci tohoto zasedání zúčastní, a to rovnou ze dvou agentur: CDC (Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí) a FDA.

Neví se ale, jaké názory tam budou prosazovat a na základě jakých doporučení, když USA žádnou pozici k očkování na příští sezonu nemají. To znamená jednak fakt, že Spojené státy letos nebudou mít na volbu očkovací látky žádný vliv a nebudou tak moci prosadit své zájmy, ale také, že by mohlo dojít ke zpoždění výroby vakcíny, jež by pak mohla chybět.

Právě toho se obává jeden ze členů skupiny VRBPAC Paul Offit, který to popsal deníku New York Times. V rozhovoru pro Inside Medicine upřesnil, že neví, proč bylo jejich jednání zrušené: „Nemám tušení. Je to součást očistného projektu Roberta F. Kennedyho mladšího, který chce odstranit každého, o kom se domnívá, že je ve střetu zájmů v souvislosti s vakcínami? Nevím. Ale mám pocit, že svět je vzhůru nohama. Neděláme věci, které bychom měli dělat, abychom se ochránili.“

Úřady se problémů nebojí

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv věří, že zrušené setkání nic na plánování vakcíny nezmění. „FDA zveřejní svá doporučení výrobcům včas, aby byly k dispozici aktualizované vakcíny pro chřipkovou sezonu 2025–2026,“ oznámil FDA webu Gizmodo, ale další detaily neposkytl.

Situaci komplikuje ještě jedna záležitost. Očkování proti chřipce jsou vlastně mrtvé nebo silně oslabené viry, které se vpraví do těla a zmobilizují imunitní systém natolik, že pak umí proti opravdové nemoci bojovat. Po dobu více než sedmdesáti let se tyto vakcíny pěstují v drůbežích vajíčkách. Jenže Spojené státy se právě nyní potýkají s velkou epidemií ptačí chřipky, kvůli které hynou desítky milionů kusů drůbeže. Pokud by virus pronikl i do chovů, které se zaměřují na produkci vajíček na vakcíny, byl by to problém.