Nová obří studie dvojčat naznačuje, kde je původ ADHD a autismu

Dvojčata jsou skvělý příklad toho, jak se mohou stejné geny rozvíjet odlišně v různém prostředí – a co má na to vliv. Vědci teď u nich prozkoumali, jaký je vliv genů na některé závažné zdravotní a psychické problémy.

Člověk je jako semínko zasazené do zahrady. Co z něj vyroste, záleží na tom, co má v sobě od přírody: genetická výbava, dědičné vlastnosti, potenciál. Když má semínko v sobě zakódováno, že bude růst do výšky, že má silný kořenový systém nebo že bude mít zářivě rudé květy, tak je to dané právě tou přírodou. Současně ale platí, že i to nejkvalitnější semínko potřebuje vhodné podmínky. Slunce, vodu, péči, půdu. Jestli růže vykvete, nebo zůstane zakrslá, záleží na tom, jaké prostředí ji obklopuje – jak s ní lidé zacházejí nebo jaké mají zahradnické zkušenosti.

Věda si je tohoto dvojího vlivu dobře vědomá, už stovky let ale řeší, jaký z nich je silnější. Tento spor je známý jako „nature versus nurture“. Velmi často se zkoumá pomocí dvojčat: vědci tak mohou sledovat současně dvě stejná „semínka“, která rostou za odlišných podmínek. Výsledky zatím největší takové studie teď zveřejnili britští vědci z King's College v Londýně. Našli díky ní genetické faktory, kvůli nimž mohou být někteří lidé více nebo méně citliví na prostředí, v němž vyrůstají nebo žijí.