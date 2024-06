Mayové nejraději obětovali bohům chlapce. Včetně dvojčat, odhalila analýza

Vliv Chichén Itzá sahal do celé mayské oblasti a hluboko do srdce středního Mexika. Město je proslulé svou monumentální architekturou, včetně více než tuctu míčových hřišť a mnoha chrámů, mezi nimiž je i mohutný chrám El Castillo zdobený opeřenými hady. Už více než sto let je tato starodávná metropole předmětem archeologického výzkumu.

Lokalita je nicméně pravděpodobně nejznámější díky rozsáhlým dokladům o rituálním zabíjení, které tam probíhalo. Důkazy existují například v umění, našly se ale i pozůstatky obětí – konkrétně na začátku dvacátého století v zatopené jeskyni (cenotě) uprostřed města, kde jich byly celé stovky.

Kromě samotných kostí tam bylo objeveno také kamenné zobrazení obrovského tzompantli, což byl jakýsi stojan na vystavení lebek. O těchto kostrách se toho až doposud příliš nevědělo, snad jen to, že většinu z nich tvořily děti a dospívající. U takto mladých lidí je ale složité určit třeba i jejich pohlaví, k tomu je zapotřebí genetická analýza. A právě tu použil mezinárodní vědecký tým na pozůstatky 64 dětí z této oblasti.

Datování ukázalo, že místnost na ostatky neboli chultún se používala více než půl tisíciletí, od sedmého do dvanáctého století. Drtivá většina dětí tam ale byla pohřbena během asi dvě stě let trvajícího období, kdy bylo město Chichén Itzá na vrcholu politické moci, tedy mezi lety 800 až tisíc našeho letopočtu. To všechno vědci předpokládali, o to více je ale zaskočilo pohlaví obětí.