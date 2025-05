Půl miliardy let starý predátor dostal jméno po japonském monstru

Paleontologové z Manitoba Museum a Royal Ontario Museum popsali nového pozoruhodného dravce starého 506 milionů let. Výsledky byly oznámeny v článku v časopise Royal Society Open Science.

Na vizualizaci vypadá Mosura fentoni jako tvor, kterého by se měl člověk bát. Ve skutečnosti ale byl velký asi jako lidský ukazováček. Měl tři oči, ostnaté kloubové drápy, kruhovou tlamu lemovanou zuby a ploché tělo s jakýmisi plovacími blánami po stranách. Z těchto znaků vědci usuzují, že patřil do vyhynulé skupiny známé jako radiodonti, do které patřil i slavný Anomalocaris canadensis, metr dlouhý dravec, který s Mosurou sdílel vody pravěkých oceánů.

Mosura však měla také znak, který se u žádného jiného známého radiodonta nevyskytoval. „Mosura má na zadním konci těla šestnáct těsně naskládaných segmentů lemovaných žábrami. To je pěkný příklad souběžného evolučního vývoje s moderními skupinami, jako jsou krabi, svinky a hmyz, které mají společnou partii segmentů nesoucích dýchací orgány v zadní části těla,“ zdůrazňuje význam tohoto objevu Joe Moysiuk z kanadského Manitoba Museum, který studii vedl.