Izraelské údery v Gaze za tři dny podle tamních úřadů zabily přes tři sta Palestinců

Izraelská armáda v pátek večer informovala, že v Pásmu Gazy zahájila první fázi nové velké ofenzivy s cílem ovládnout strategické oblasti a dosáhnout všech cílů války, včetně propuštění rukojmí a porážky teroristického hnutí Hamás. Učinila tak krátce poté, co americký prezident Donald Trump ukončil svou cestu po zemích Perského zálivu, aniž svou návštěvou přispěl k úsilí o dosažení nového příměří, píše Reuters.

Noční postup izraelských jednotek

Palestinská média v sobotu napsala, že pozemní jednotky izraelské armády v noci postupovaly z východu do města Dajr Balah ve střední části oblasti, přičemž jejich postup provázela těžká dělostřelecká palba a letecké údery. Dajr Balah, kde se nachází také jeden z původních uprchlických táborů, je jednou z mála oblastí Gazy, které se pozemní síly dosud vyhýbaly. Vojáci už dříve operovali na okrajích města, ale ne hluboko uvnitř, píše server The Times of Israel.

Představitel izraelského obranného aparátu už dříve podle Reuters prohlásil, že nová, rozšířená vojenská operace, kterou 5. května ohlásil premiér Benjamin Netanjahu a která počítá s dobytím a držením území, nebude zahájena dříve, než Trump ukončí svou návštěvu regionu.

Jeruzalém zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců ze 7. října 2023, při němž ozbrojenci na jihu Izraele pozabíjeli na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od té doby bylo při izraelských útocích podle ministerstva zdravotnictví spravovaného Hamásem zabito více než 53 tisíc Palestinců. Rozsáhlé oblasti hustě zalidněného území údery zcela zdevastovaly a přibližně devadesát procent obyvatel vyhnaly z domovů, často i opakovaně. Experti OSN varují, že v izolované enklávě hrozí hladomor poté, co Izrael před 76 dny zcela zablokoval dodávky humanitární pomoci.