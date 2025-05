Útroby Země jsou plné vodíku. Oxfordští vědci mluví o zdroji energie na tisíce let

Vodík je vůbec nejrozšířenější prvek ve vesmíru, tvoří většinu hmoty v kosmu. A přesto ho má lidstvo nedostatek, i když ho nutně potřebuje ke své moderní existenci. Tento plyn se totiž používá k výrobě hnojiv, bez nichž by polovina lidí na světě neměla co jíst. Navíc má obrovský potenciál v obnovitelné energetice, která je klíčová v odolnosti společnosti proti změnám klimatu.

Vodík se dnes vyrábí hlavně z uhlovodíků, což ale naopak oteplování urychluje, protože odpadní plyny z tohoto procesu se podílejí 2,4 procenta na celosvětových emisích hlavního skleníkového plynu oxidu uhličitého. Lidstvo přitom vodíku potřebuje stále víc: na začátku dvacátých let jednadvacátého století byla spotřeba asi 90 milionů tun, ale v polovině století by měla stoupnout na víc než 540 milionů tun.

Vědci už sice umí vyrábět vodík i obnovitelnými zdroji, ale je to zatím příliš drahé a ekonomicky tedy nevýhodné. Britští geologové teď ale nabídli světu třetí cestu.

Země jako vzducholoď

Za poslední miliardu let vzniklo pomocí geologických procesů v kontinentální zemské kůře dost plynného vodíku, který by lidstvo zásoboval energií po dobu nejméně 170 tisíc let. Významná část tohoto plynu je lidstvu nedostupná, i ty menší dostupné zásoby by podle vědců z Oxfordu mohly poskytnout kvalitní zdroj energie na celé stovky a možná i tisíce let – třeba do doby, než se podaří ovládnout energii z fúze.