Má 85 centimetrů, váží dvě kila. Český student popsal velekrysu

Novoguinejské velekrysy představují spolu s filipínskými velemyšmi největší myšovité hlodavce světa. Vyskytují se pouze ve strmých velehorách Nové Guineje pokrytých panenskými pralesy, kde se díky nepřítomnosti šelem a jiných konkurenčních savců mohli za pět milionů let svého vývoje rozrůznit do druhové i tvarové pestrosti.

Přiznává, že klíčovou roli v jeho výzkumu hráli lidé, konkrétně guinejští domorodci. „Nebýt domorodých lovců, kteří mě provázeli v horách a pomáhali mi zvířata najít, nikdy bych taková data nezískal,“ říká. Na své půlroční expedici, při níž úzce spolupracoval s několika místními kmeny, mapoval druhovou bohatost savců na nejvyšší hoře Papuy Nové Guineje, Mount Wilhelmu, která se tyčí do výšky 4,5 tisíce metrů nad mořem. Při svém výzkumu zaznamenal a posléze geneticky určil 61 druhů nelétavých savců (hlodavců a vačnatců), kteří se na hoře vyskytují.

„Snažil jsem se s domorodci co nejvíc mluvit, abych od nich zjistil co nejvíc věcí– jak se ta zvířata řeknou v jejich jazyce, co o nich vědí, co ta zvířata žerou. Protože o nich nevíme prakticky nic,“ dodal. Učili se ale i oni od něj. I proto pro něj na konci výzkumu připravili děkovný rituál.