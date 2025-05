Praha 4 vyzývá ke změně názvu stanice metra D. Historik snaze nerozumí

„Nevadí nám Olbracht jakožto spisovatel, nám vadí jeho komunistická minulost,“ uvedl Kubín. „On si zadal s komunisty v padesátých letech, kdy už probíhaly komunistické čistky a popravy politických vězňů. Takže nelze hovořit o nějaké jeho naivitě (...), ale byl to aktivní komunista. Za nás je neakceptovatelné, aby po této kontroverzní osobnosti byla pojmenovaná nová stanice metra,“ vysvětlil starosta městské části Praha 4. „Pokud jsme schopni ovlivnit název nového prostoru, tak to udělejme,“ doplnil.

Historik Zídek poznamenal, že Olbracht v padesátých letech vysoce postaveným komunistou nebyl. „Byl na ministerstvu informací do roku 1949, takže ve druhé polovině čtyřicátých let byl členem ústředního výboru, což bylo rozsáhlé těleso. Není to člověk, který by měl na rukou krev,“ řekl s tím, že Olbrachtova ulice či náměstí se vyskytuje ve čtyřiceti českých městech.