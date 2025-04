Pražské metro se naposledy prodloužilo před deseti lety

První bylo „céčko“

Metro pod Prahou začalo jezdit v roce 1974. I když se původně v hlavním městě počítalo s podpovrchovou tramvají, v roce 1967 se projekt změnil na standardní metro. Nejstarší trasa pražského metra se stavěla mezi Florencí a Kačerovem. Úsek, který je na trase C, byl dlouhý šest a půl kilometru a měl devět stanic. Protože trať nakonec v Nuslích ani u nádraží nevycházela na povrch a nenapojovala se na tramvajovou síť, pokračovaly koleje v obou směrech pod zemí. Severně do oblasti Florence, kde byla konečná pojmenována podle Sokolovské ulice, a jižně přes Pražského povstání, Mládežnickou (dnes Pankrác) a Budějovickou na Kačerov.

Pokud jde o trasu A, tak první úsek se otevřel v roce 1978 a se sedmi stanicemi vedla trasa mezi Leninovou (dnešní Dejvická) a Náměstím Míru. Se svým prvním rozšířením v roce 1980 metro A způsobilo možná nejkontroverznější a nejčastěji diskutovanou proměnu centra Prahy té doby. Po prodloužení trasy metra na Želivského vzniklo rychlé podzemní spojení historického centra s náměstím Jiřího z Poděbrad a oblastí Olšan, které dosud zajišťovaly tramvaje jezdící po podélné trati na Václavském náměstí. Provoz na trati na Václavském náměstí byl zastaven 13. prosince 1980, týden poté začalo metro jezdit na Želivského.

Do Strašnické se trasa A protáhla v roce 1987, o tři roky později pak do stanice Skalka. V roce 2006 byla linka ještě prodloužena do stanice Depo Hostivař, když se využila existující spojka do depa, úsek je tak ale veden částečně po povrchu. A následně přibyly čtyři stanice v roce 2015.

Schválení trasy D

Pražskou síť metra by jako další měla obohatit trasa D. Když na podzim 2013 tehdejší pražští radní schválili stavbu nové linky z Pankráce do Písnice, hovořilo se o jejím zprovoznění do roku 2022. Podobně jako u dalších dopravních staveb ale přípravy nabraly skluz, vázly například výkupy pozemků, do plánů na výstavbu metra D zasáhl i rozsudek Městského soudu v Praze. Ten zrušil související změnu územního plánu a jeho verdikt v prosinci 2016 potvrdil také Nejvyšší správní soud.

Změnu územního plánu, v níž byla trasa D kompletně zanesena, schválili zastupitelé hlavního města v dubnu 2020, to už zhruba tři čtvrtě roku v trase budoucího metra pokračoval geologický průzkum za 1,6 miliardy korun.